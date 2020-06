Selbst schuld? Wer haftet, wenn die geliebte Katze überfahren wird?

Stahnsdorf

Das Verhalten eines BMW-X3-Fahrers, der in Stahnsdorf eine Katze überfuhr und sich nicht weiter darum gekümmert hat, sorgte unlängst auf Facebook für Aufregung. Nicht zuletzt, weil auch die Frage nach der Haftung aufkam.

Ein User, der Zeuge des Vorfalls am Enzianweg gewesen war, beschrieb, dass der Fahrer zwar ausgestiegen sei, das Tier dann aber ohne Versuch, den Eigentümer ausfindig zu machen, liegen gelassen habe und „abgehauen“ sei. Sein lapidarer Kommentar sei gewesen: „Ist doch nur eine Katze.“ Die Eigentümerin der Katze lebe direkt an der Unfallstelle, so der Poster, und habe bei der Nachricht einen Nervenzusammenbruch gehabt. „Eventuell fahren Sie doch noch mal zurück“, appellierte er an den Fahrer.

Anzeige

In der Diskussion auf der sozialen Plattform kam jedoch bald die Frage auf, wer eigentlich im Falle eines Unfalles mit einem Freigänger-Haustier haftet – für den Schaden am Auto, für die Tierarztrechnung, für den Tod des Tieres. Die MAZ hat bei ADAC und der Tierschutzorganisation Tasso nachgefragt.

Weitere MAZ+ Artikel

Können Besitzer von Freigängern für Schäden etwa an Autos haftbar gemacht werden, die bei Unfällen mit ihren Tieren entstehen?

Ja, denn grundsätzlich haften Tierhalter, die in der Regel gleichzeitig auch die Eigentümer sind, für Schäden, die ihr Tier verursacht, sagt Lisa Frankenberger, Pressesprecherin von Tasso. Und das sogar dann, wenn sie nicht einmal dabei gewesen sind und folglich keinen Einfluss nehmen konnten. Konkret unterliege der Tierhalter der „verschuldensunabhängigen Gefährdenshaftung“, sagt Leon Strohmaier vom ADAC Berlin-Brandenburg. Dies bedeute, dass er für den Schaden aufkommen muss – sofern er als Halter ermittelt wird.

Ehrenamtliche sucht Halter verlorener Tiere Melanie Jobs kümmert sich ehrenamtlich in Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming um Tiere, die herumstreunen, verletzt oder verstorben auf oder neben der Straße liegen. Sie versucht, ihre Halter zu finden und so die Tiere wieder mit ihren Eigentümern zu vereinen. Das macht sie, indem sie Suchseiten im Internet befragt, selbst Postings mit Fotos auf sozialen Medien und Ebay Kleinanzeigen schreibt, aber auch, indem sie bei gechipten Tieren die Nummer ausliest und nachfragt, ob es eine Registrierung dazu gibt. Oft erlebt sie, dass Tiere zwar einen Chip unter der Haut haben, aber trotzdem in keiner Datenbank registriert sind. Viele Halter wissen nicht, dass das chipen alleine nicht ausreicht. Kann Jobs ein verstorbenes Tier nicht innerhalb einer Woche dem Halter zuordnen, wird es vom Teltower Tierkrematorium „Tierhimmel“ eingeäschert. Kontakt zu Melanie Jobs: 0176/97340602.

Besteht nicht die Gefahr, dass Freigängertiere nicht mehr gechipt werden, damit die Halter nicht ermittelt werden können?

Davon geht Frankenberger nicht aus, da man damit auch auf die Chance verzichten würde, wieder mit dem Tier vereint zu werden, wenn es einmal verloren gehen sollte. In einigen Kommunen gebe es außerdem ohnehin schon sogenannte Katzenschutzverordnungen, die regeln, dass Katzen mit Freigang kastriert, gekennzeichnet und registriert werden müssen.

Kann man sich gegen solche Unfälle und Schäden versichern?

Oft – aber nicht immer – ist die Haftung für Schäden, die Kleintiere und Katzen verursachen, schon in der privaten Haftpflichtversicherung enthalten, sagt Frankenberger. Das hänge aber vom Einzelfall ab. Dies gelte übrigens nicht für Hunde und Pferde.

Wer kommt für Tierarztrechnungen oder andere Kosten auf, wenn das Tier nicht schuld war, etwa weil das Auto zu schnell unterwegs war?

Sollte ein Tier „unverschuldet" verletzt worden sein und der Verursacher klar feststehen, kann der Tierhalter natürlich gegen diesen vorgehen und die Erstattung der Tierarztkosten fordern. Wie bei Unfällen mit einem Verletzten müsse auch hier am Ende der Schuldige zahlen, so der ADAC.

Wie wird ein Unfall mit einem Haustier juristisch bewertet?

Laut ADAC gelten Tiere rechtlich gesehen als „Sachen“. Da ein Haustier aber einen Eigentümer hat, kann hier – im Gegensatz zu Wildtieren – Unfallflucht vorliegen, wenn man es seinem Schicksal überlässt. Zudem könnte man von Zeugen wegen Tierquälerei angezeigt werden, was ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zur Folge hätte.

Wie verhalte ich mich bei einem Unfall mit einem Freigänger richtig?

Der ADAC rät, bei Personen- oder Sachschäden auf jeden Fall die Polizei einzuschalten und Fotos von der Unfallstelle zu machen. Ansonsten bestehe zwar keine Pflicht, den Unfall zu melden, doch sollte man aus Gründen des Tierschutzes und dem Tierhalter zuliebe nachprüfen, wie es der Katze oder dem Hund geht. Oft ist es auch möglich, den Besitzer des Tieres herauszufinden – etwa in Wohngegenden durch das Befragen von Anwohnern, oder durch Hinweise am Halsband. Auch die Tierrettung Potsdam kann alarmiert werden. Wer es sich zutraut, kann mit bedeckten Händen und Armen das Tier in einem geeigneten Behälter zum Tierarzt bringen.

Von Konstanze Kobel-Höller