Beelitz/Mittelmark

In der Intensivpflegeeinrichtung Comcura in Beelitz gibt es einen Covid-19-Fall. Eine Mitarbeiterin wurde positiv auf das Coronavirus getestet, teilt der Krisenstab des Kreises Potsdam-Mittelmark mit.

Noch am Mittwochabend wurde deshalb eine Quarantäne für acht Mitarbeiterinnen ausgesprochen, die offenbar engen Kontakt hatten. Das Gesundheitsamt hat für alle Patienten und das gesamte Personal sofortige Tests angeordnet.

Anzeige

Zuvor hatte es bereits Infektionsfälle in den Seniorenheimen Blütentraum und Haus am Zernsee in Werder gegeben. In letzterem kam es zu bislang elf Todesfällen. Zurzeit ist aber nur noch ein Bewohner infiziert. 24 Senioren im Haus am Zernsee und 13 Mitarbeiter gelten als genesen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lage in Kloster Lehnin stabil

Auch zur Kita Sonnenschein in Reckahn und zur Damsdorfer Grundschule gibt es keine erhöhten Zahlen. Es waren vier Kita-Kinder und zwei Erzieherinnen sowie eine Schülerin positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Werder bleibt Kommune mit höchster Infektionszahl

Insgesamt ist die Corona-Lage im Kreis Potsdam-Mittelmark stabil. Es kommt nur der Beelitzer Fall bei den Infektionszahlen hinzu. Damit sind derzeit 519 Personen als infiziert gemeldet. Die meisten Fälle (164) sind in Werder zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow (53), Teltow (47), Beelitz (37) und Michendorf (30).

Es werden aktuell 56 (Vortag 51) der infizierten Personen stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis liegt unverändert bei insgesamt 41.

Aktuell befinden sich 107 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Mittwoch waren es nur 89. Die Zahl stieg wegen der Fälle in Kloster Lehnin und Beelitz.

Lesen Sie auch

Von Alexander Engels