Kleinmachnow

Mit drei Aufführungen startet das „Theater am Weinberg“ am Freitag in eine neue Saison. In dem Stück „Showboot“ geht es dabei quer durch die vergangenen 30 Jahre der Theatergruppe, wenn der Kapitän des Schiffes (Michael Surma) und seine Entertainmentmanagerin (Cynthia Schulz) feststellen müssen, dass sie keine Künstler an Bord haben und das Bordprogramm somit förmlich ins Wasser fällt.

Doch die beiden lassen sich etwas einfallen und veranstalten einfach ein Casting auf offener See. Die Mannschaft – mit dabei sind Daniela und Florian Dieter, Michael Junghanns, Julian Krause, Dustin Michel, Cynthia Schulz, Michael Surma und Fiorenza Zanoni – ist von dieser Idee aber alles andere als begeistert, denn sie ist eher in Liebesdingen unterwegs.

Gespielt wird am 3., 4. und 7. September jeweils um 20.15 Uhr im Freibad Kiebitzberge, nach Möglichkeit auch bei Regen und kühleren Temperatuen, wetterfeste Kleidung wird daher empfohlen. Schirme sind unerwünscht, dafür aber Sitzkissen und Decken. Alle Aufführungen finden coronagerecht unter Beachtung der dann geltenden Umgangsverordnung statt. Teilnahme mit Voranmeldung.

Tickets gibt es um 12 Euro, ermäßigt 6 Euro, in der Natura-Buchhandlung Kleinmachnow oder unter tawklm20@gmail.com, sowie um 15 Euro an der Abendkasse.

Von MAZ Online