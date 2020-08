Lehnin

Die Waldschäden haben gravierend zugeschlagen, besonders betroffen sind Laubbäume. Auch wenn es bisher kein Dürresommer war, ist die Trockenheit immens. Darauf wies Lehnins Oberförster Jörg Dechow bei einem Besuch der Linken-Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg (parteilos) hin. Diese war am Mittwochnachmittag dort zu einem Vorort-Besuch. Für die Bäume sei dieser Sommer etwas besser gewesen, er hätte durch Regenfälle zu mehr Feuchtigkeit in den oberen Bodenschichten geführt. Dem niedrigen Grundwasserspiegel aber habe der wechselhafte Sommer nicht geholfen.

Gute Nachrichten gibt es bezüglich des Forstschädlings Nonnen-Falter. „Wir können für dieses Jahr relativ entspannt Entwarnung geben“, sagt der Wusterwitzer Revierförster Thorsten Hufnagel.

Nonnen-Falter kein Problem

„Wir haben gerade die Kontrollen bei uns im Revier abgeschlossen. Wir sind weit unter den kritischen Werten.“ Von dem Schädling sei „in diesem und im nächsten Jahr nichts zu erwarten, Gott sei Dank“, so der Revierförster. Gleiches gelte für die gesamte Oberförsterei Lehnin, bestätigte Dechow. Hauptschwerpunkt war im vorigen Jahr eine Fläche auf dem Truppenübungsplatz Lehnin, betroffen waren auch 200 Hektar im Forst zwischen Lehnin und Golzow.

Der stattliche Walnussbaum im Garten der Oberförsterei Lehnin scheint den Dürrejahren zu trotzen. Quelle: Marion von Imhoff

„Der Eichenprozessionsspinner ist bei uns derzeit nicht das Thema, bei dem Wetter aber wird er sich munter vermehren.“ Nächstes Jahr erwarte er daher ein stärkeres Anwachsen der Population, sagte der Oberförster.

Der Eichenprozessionsspinner Eichenprozessionsspinner hatten in den zurückliegenden Jahren teils ein massenhaftes Vorkommen auch im Land Brandenburg. Er gehört zu den Nachtfaltern. Die Raupe verfügt über giftige, fast unsichtbare Brennhaare, die bei Menschen heftige Hautreaktionen hervorrufen können. Den Namen haben die Schmetterlinge, weil sie im Raupenstadium in Eichen leben. Im Land Brandenburg wurden sie auch mit Insektiziden bekämpft, die von Hubschraubern aus auf betroffene Waldabschnitte verspritzt wurden.

Zwei Waldarbeiter für 56.000 Hektar

Die Oberförsterei hat 56.000 Hektar Waldfläche zu betreuen. Das Gebiet reicht von Göhlsdorf bis kurz vor Werder und im Westen bis an die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt und im Süden an Görzke bis in den Fläming hinein.

Es gibt neun Reviere, zwei davon sind dauerhaft unbesetzt, sie werden vertretungsweise mitbetreut von anderen Förstern. „Ich bin seit 1989 hier, ich habe bisher nur eine Arbeitskräfteeinsparung erlebt“, so Dechow. „Es ging in den ganzen Jahren nur steil nach unten.“ In der Oberförsterei arbeiten zwei Waldarbeiter. Domscheit-Berg verwundert: „Sagten sie für 56.000 Hektar zwei Waldarbeiter? Ich hätte da noch eine Null hinten dran gehängt. Das ist aber schon wenig.“

Brandüberwachung durch Kameras

Dechow erläuterte auch die Technik der Waldbrandüberwachung. Es herrscht derzeit die höchste Waldbrandstufe. Es gibt auf den Feuerwachtürmen Kameras, die die Wälder nach Rauchsäulen absuchen. Sie machen unnötig, dass dort noch Menschen auf den Türmen sitzen, um mit Ferngläsern mögliche Waldbrände frühzeitig zu erkennen. „Das war auch eine sagenhafte körperliche Belastung, weil die Menschen quasi in den Kanzeln gegrillt werden auf den Türmen von der Hitze“, so Dechow.

Dechow kritisierte, dass der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft weniger strikt geregelt sei als im Forstbereich. Dabei würden in der Agrarwirtschaft Lebensmittel produziert. „Ich fordere eine stärkere Forschung auf diesem Gebiet.“ Die Mittel im Kampf gegen den Nonnenfalter würden bald ihre zeitlich befristete Zulassung verlieren. „Ich glaube, dass wir deswegen nicht mehr so viel auf dem Gebiet unternehmen werden.“

50 Cent pro Kubikmeter Holz

Während der Einsatz von Pestiziden gegen die Nonne umstritten ist in der Bevölkerung, merkt Dechow einen hohen Druck von betroffenen Bürgern, gegen Eichenprozessionsspinner vorzugehen. Das erwartet er 2021.

Ein großes Problem sei der gravierende Wertverlust von Holz von 30 bis 90 Prozent. Der Wertverlust für abgefressene Bäume sei enorm, so Revierförster Hufnagel. Das führe nun dazu, dass Privatwaldbesitzer immer häufiger nicht mehr in den Waldumbau, also das Pflanzen von Laubbäumen, investierten, „weil sie dafür auch finanziell komplett in Vorleistung gehen müssen“. Erst dann komme die Förderung.

Kiefern würden sich in diesem Jahr besser halten, Laubbäume aber zeigten große Schäden. „130-jährige Bestände gehen großflächig zum Teufel“, sagt Revierförster Hufnagel. „Die Sägewerke stehen nicht still, weil sie Holz so billig einkaufen können“. In guten Jahren hätte ein Kubikmeter Kiefernholz so viel wie drei Kisten Bier gekostet. Heute bringe er 50 Cent auf dem Markt, so Dechow.

