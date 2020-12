Brandenburg/H

Für viele Familien ist es Tradition den Weihnachtsabend gemütlich in einem Restaurant Ihrer Wahl zu verbringen. In diesem Jahr jedoch bleibt diese Vorstellung aufgrund der Corona-Pandemie wohl leider eine Illusion. Die Bürger Brandenburgs müssen deshalb aber nicht in Panik verfallen, denn auch dieses Jahr wird es möglich sein, die Weihnachtszeit ohne Kochstress zu überstehen.

Einige lokale Restaurants und Gasstätten haben sich überlegt, die Gans oder den Weihnachtsbraten in diesem Jahr den Menschen nach Hause zu bringen. Sie bieten das Festmahl fix und fertig für zu Hause an. Einige Betriebe liefern das bestelle Essen, bei anderen muss abgeholt werden. Das MAZ-Team hat sich erkundigt, wo es denn das leckere „ Weihnachtsessen to go“ gibt. Hier eine kleine Auswahl:

Theaterklause in Brandenburg an der Havel

Theaterklause-Chef René Kolldehoff. Quelle: Antje Preuschoff

Direkt am Theaterpark gibt es bei Wirt René Kolldehoff für die Adventswochenenden und für die Feiertage die allseits beliebte Weihnachtsgans oder den Entenbraten. Dazu gibt es Rotkohl, Grünkohl und Kartoffelklöße, sowie ein Weihnachtsdessert (Tiramisu) und eine Flasche Rotwein. Die Gesamtkosten für das komplette Weihnachtsmenü werden mit 32,50 Euro pro Person berechnet. Bestellungen werden erst ab einer Personenanzahl von mindestens zwei aufgenommen. Der Auftrag sollte drei Tage vor Abholung an info@theaterklause.com erfolgen. Dabei ist zur Bestellung die genaue Personenanzahl, das Datum, eine Angabe, wann das Essen abgeholt werden soll, anzugeben. Ebenfalls Anschrift samt Telefonnummer und Zahlungsabwicklung. Bezahlt werden kann per Paypal oder Vorkasse.

Seehof Netzen

Auch der Seehof Netzen in Kloster Lehnin bietet während der Weihnachtszeit eine knusprige „Gans to go“ an. Weiterhin können auch Sonn-und Festtagsbraten, sowie alle Speisen auf der Speisekarte bestellt werden. Ab Montag, dem 7. Dezember, ist es darüber hinaus möglich, auch Speisen aus einer speziell weihnachtlichen Speisekarte zu bestellen, sagt Stefan Neitzke. Um eine telefonische Vorbestellung einen Tag vor Abholung wird gebeten. Zwar ist eine Lieferung der Speisen möglich, bei Abholung gibt es jedoch einen kleinen Rabatt. Zahlungsarten sind Bargeld und Paypal, bei Abholung wird auch die EC-Karte akzeptiert. Bestellung: Tel.: 03382/7670.

Gasthaus Malge in Brandenburg an der Havel

Gastronom Sven Mende hat mehr zu bieten als Bierausschank. Quelle: André Großmann

Das Gasthaus an der Malge bietet für die beiden Weihnachtsfeiertage Weihnachtsmenüs zur Abholung an. Angeboten werden entweder die Gänsebrust oder die Gänsekeule, dazu wählbar sind Kartoffeln oder Klöße und Rotkohl oder Grünkohl, sagt Pächter Sven Mende. 16 Euro sind hier pro Portion zu zahlen. Weiterhin ist es möglich, auch während der gesamten Weihnachtszeit, aus einer extra angelegten Abholkarte, aus acht verschiedenen Speisen zu wählen. Bestellungen werden auch am Tag der Abholung aufgenommen. Jedoch bittet das Gasthaus darum, die Bestellungen für die Feiertage eine Woche vorher zu tätigen. Die bestellten Speisen können am Freitag, Samstag und Sonntag im Zeitraum von elf Uhr bis 18 Uhr abgeholt werden. An Heiligabend und Silvester sind jedoch keine Abholungen möglich. Bei Abholung kann mit EC-Karte oder Bargeld bezahlt werden. Bestellung: Tel.: 03381/79 89 691

Restaurant Korbbogen in Kloster Lehnin

Elisabeth und Jörg Meyer im Restaurant Korbbogen ihres Hotels Markgraf in Lehnin. Quelle: Marion von Imhoff

Für die Feiertage bietet auch das Restaurant Korbbogen, welches zum Hotel Markgraf gehört, verschiedene Weihnachtsmenüs an, sagt Elisabeth Meyer. Neben der Gans to go werden auch der klassische Gänsebraten, die Ente oder Wildfischgerichte zubereitet. Zudem werden ebenfalls Rotkohl, Grünkohl und Knödel angeboten. Der Preis für die ganze Gans beläuft sich auf 83 Euro, ohne Beilagen kostet diese 63 Euro. Neben dieser Auswahl haben die Brandenburger auch die Möglichkeit Speisen aus der „Speisekarte to go“ zu wählen. Die vollständige Karte finden Sie auf der Website. Aufträge werden bis zum 22. Dezember, 18 Uhr, aufgenommen. Die bestellten Speisen können gerne im Zeitraum von elf Uhr bis 20 Uhr abgeholt werden. Bei Abholung kann mit EC-Karte oder Bargeld gezahlt werden. Bestellung: Tel.. 03382/7650

Hotel Bollmannsruh in Päwesin

Im Hotel Bollmannsruh gibt es das „Gans-Menü“ für vier Personen zu einem Preis von 110 Euro. Beachtet werden muss jedoch, dass die Gans und die Beilagen kalt geliefert werden und Zuhause erwärmt werden müssen. Um Stress zu vermeiden, wird eine Zubereitungsanleitung als Hilfe mitgegeben, sagt Sandra Schumann. Das Angebot gilt für Heiligabend und den 25. und 26. Dezember. Neben dem Gänse-Menü bietet die Küche des Hotels Bollmannsruh auch eine normale Speisekarte an, deren Gerichte können bis zum 23. Dezember bestellt werden. Bis zum 18. Dezember ist es möglich das Weihnachtsessen vorzubestellen. Die Abholung der Speisen sollte am heiligen Abend im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr und an den Weihnachtsfeiertagen von 9 bis 14 Uhr erfolgen. Die Speisen können sowohl geliefert, als auch abgeholt werden. Die Bezahlung ist bei Lieferung nur mit Bargeld möglich, bei Abholung werden auch die EC-Karte oder Kreditkarte akzeptiert. Bestellungen: Tel.: 033838/4790

Steakhaus Görden in Brandenburg an der Havel

Ein tolles Angebot wartet auch im Steakhaus Görden. Dort haben Kunden die Möglichkeit, viele verschiedene Steaks aus der Karte zu bestellen. Daneben wird für einen Preis von 19,90 Euro pro Portion auch die Gänsekeule mit Rotkohl oder Grünkohl und Klößen im Sonntagsspezial angeboten. Weitere Speisen sind online auf der Speisekarte des Steakhaus Görden zu finden. Bestellungen werden am Donnerstag und Freitag zwischen 16:45 Uhr und 19 Uhr entgegengenommen. Am Sonntag können Sie Ihren Auftrag im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 19 Uhr tätigen. Die Gerichte können zum Mitnehmen bestellt werden. Bezahlt werden kann mit Bargeld oder EC-Karte. Bestellungen: Tel.: 03381/701963

Restaurant Inspektorenhaus in Brandenburg an der Havel

Benjamin Döbbel ist der Chef des Inspektorenhauses. Quelle: Rüdiger Böhme

Nicht zuletzt hat auch das Inspektorenhaus ein Weihnachtsangebot parat. Für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird eine Freilandgans angeboten. Dazu bestellbar sind folgende Beilagen: Erdapfelklößchen mit Crunch (Croutons) und einem Cassis-Blaukrautsalat, ein Grünkohlsalat mit Birne, Ziegenkäse und kandierten Walnüssen, dazu einen kräftigen Gänse-Lebkuchen-Jus. Der Preis für die Freilandgans, welche ausreichend für 4 bis 6 Personen ist, liegt bei 120 Euro. Die Beilagen werden pro Person mit 18 Euro berechnet. Bis zum 23. Dezember haben Interessierte die Möglichkeit das Weihnachtsmenü zu bestellen. Laut Küchenchef und Inhaber Benjamin Döbbel ist eine Lieferung der Speisen je nach Absprache möglich, bei einer Abholung im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr gibt es aber eine Flasche passenden Weins geschenkt. Wichtig zu wissen ist, dass die Abholung im Pop-up-Restaurant Ratskeller erfolgt. Akzeptierte Zahlungsmittel sind Vorkasse und Bargeld. Bestellungen können an info@inspektorenhaus.de, an die Telefonnummer 01520/1842242 oder an die Telefonnummer 03381/ 3282139 gerichtet werden.

