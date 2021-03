So läuft die Bürgermeisterwahl in Wusterwitz

Erhält ein Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am 14. März mehr als 50 Prozent der Stimmen, gewinnt er. Aktuell gibt es in Wusterwitz 2620 Wahlberechtigte. Sollten alle drei Bewerber die gleiche Zahl an Stimmen erhalten, lost Wahlleiterin Ingrid Heilscher den Gewinner aus.

Erhält im ersten Wahlgang kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, kommt es 14 Tage später zur Stichwahl zwischen den zwei Bewerbern mit den meisten Stimmen.

Hier muss der Gewinner mindestens 15 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Ist das nicht so, stimmen die Gemeindevertreter über den Ausgang der Wahl ab. Sollten beide Kandidaten in der Stichwahl die gleiche Anzahl an Wählerstimmen erhalten, entscheidet das Los, wer gewinnt.