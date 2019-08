Treuenbrietzen

Am 1. September wählen die Brandenburger einen neuen Landtag. Die MAZ hat sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 18 (Städte Bad Belzig, Treuenbrietzen und Beelitz, Ämter Brück und Niemegk sowie der Gemeinden Wiesenburg/Mark, Michendorf und Seddiner See) fünf Fragen per SMS-Umfrage zu aktuellen Themen der Region gestellt.

Die Kandidaten dürfen in maximal 350 Zeichen antworten. Heute auf die Frage: Wo und wie im Wahlkreis können die Ziele der Energiewende noch realisiert werden?

Winfried Ludwig ( BVB/Freie Wähler): Die bilanzielle Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien ist erreicht. Sollte zugebaut werden, ist der Bürgerwille zwingend zu beachten. Starke Defizite bestehen im Bereich Verkehr, Gebäude, Heizung. Statt mehr Straßen/Autobahnen zu bauen, muss der Schwerlastverkehr auf die Schiene! Flexibler ÖPNV mit (selbstfahrenden) Kleinbussen. Förderung von energiesparenden Häusern/Heizungen.

Anja Schmollack ( CDU): Die Energiewende ist richtig und wichtig, aber wir sollten durch ein Moratorium Bilanz ziehen. Welche Maßnahmen sind wo sinnvoll? Ich bin für verbindliche Abstände und ein Tabu von Windkraftanlagen im Wald, für Mitsprache unserer Kommunen bei der Regionalplanung. Unsere Heimat hat meines Erachtens nach ihren Anteil an Windenergie schon übererfüllt.

Andreas Koska ( Bündnis 90/Die Grünen): Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss weiter voranschreiten. Sowohl die Windkraft als auch die Solarenergie und die BGA sind wichtige Faktoren im Stromerzeugungsmix. Allerdings lehne ich Windkraftanlagen im Wald ab. Vor Ort wollen wir Anwohner*innen aber besser schützen, unter anderem durch einen Abstand von mindestens 1000 Metern und ein Verbot der Umzingelung.

Am 1. September ist Landtagswahl in Brandenburg. Quelle: Detlef Scheerbarth

Claudia Sprengel ( Die Linke): Ich besitze weder Auto noch Führerschein, daher bin ich auf den ÖPNV angewiesen, auch im Wahlkampf. Ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, dass wir in einer Region leben, in der man stark vom Individualverkehr abhängig ist. Das muss sich ändern. Die Plus-Busse sind schon eine super Sache, doch es fehlt vor allem an Querverbindungen zwischen den Orten, die nicht auf direkter Strecke nach Berlin liegen.

Günter Baaske ( SPD): Nicht jeder kann sich eine Solaranlage auf dem Dach oder ein E-Auto leisten. Unser Potenzial liegt vor allem in einer weiteren Ausschöpfung der Windkraft. Dazu müssen auch Anlagen im Wald möglich sein, wenn wir nicht an die Ortschaften dichter heran wollen. Das haben wir kürzlich im Flämingbahnhof Bad Belzig mit Experten beim „Bahnhofsgespräch“ erörtert. Interessierte Bürger waren willkommen.

Tim Kehrwieder ( FDP): Ich bekenne mich zum Klimaschutz und zum Ziel Kohleausstieg 2038. Der Naturschutz darf dabei nicht hinten angestellt werden. Für mich gehören deshalb Windräder nicht in brandenburgische Wälder. Brandenburg ist im Bundesvergleich bereits Spitzenreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Daher geht es für mich darum, Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Energieeffizienz, beispielsweise im Gebäudebestand, umzusetzen.

Von Thomas Wachs