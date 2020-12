So viel Kultur bietet der vierte Advent im Hohen Fläming

Bad Belzig

„A capella trifft capella“ ist das Motto vor dem vierten Advent bei der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Belzig/Hoher Fläming. Sie lädt zur musikalischen Andacht mit der Gesangsgruppe „Bellis“ und dem Streichensemble Fläming-Quartett ein. Die Andacht findet am Sonnabend, 15.30 Uhr in St. Marien statt.

Die Künstler werden Pfarrerin Christiane Moldenhauer musikalisch begleiten: Neben typisch weihnachtlichen Klängen kommen konzertante Adventsmusik, harmonisch-besinnliche Kompositionen für Gesang und Orchester und stimmungsgeladene weltliche Musik zur Aufführung. Und natürlich darf Beethoven nicht fehlen.

Anzeige

Anja Pohl, Anne Büchner, Anja Hartung, Elke Gregor, Christine Dornbusch und Monica Kroll sind die "Bellis". Quelle: Promo

„Die Mitwirkenden werden miteinander die weihnachtliche Stimmung und Botschaft zum Strahlen bringen“, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung geht unter Einhaltung der üblichen Auflagen für den Infektionsschutz über die Bühne.

Das Frauen-Vokal-Ensemble „Donnaliedchen“ aus dem Hohen Fläming möchte sein Publikum wieder mit vierstimmigen weihnachtlichen Liedern aus den verschiedenen Zeiten und Ländern beglücken. Da die traditionelle Tournee mit Gastspielen in Dorfkirchen und in Mals Scheune nicht stattfinden kann, wird aus dem Studio Wiesenburg live übertragen.

Spezialgast ist dieses Mal der Musiker Sebastian David, der das Konzert mit verschiedenen Instrumenten bereichert. Zum Anschauen kann unter anderem die Website www.flaeming-bewegt.de genutzt werden.

Das Donna-Liedchen -Ensemble aus Wiesenburg Quelle: Malcolm St. Julian Bown

Als Weihnachtsgeschenk können Dorothee Leutritz (Schmerwitz, Sopran), Claudia Heinz ( Wiesenburg, Alt), Renate Wittek (Hagelberg, Tenor) und Alma Fichtner ( Reppinichen, Bass) ihre eigens aufgenommene CD empfehlen: Oh Wiese, Wiese! – 15 Lieder in zehn Sprachen und mit vier Stimmen, in einer für das Ensemble typischen Mischung von internationaler Folklore, Klassik und Gospel. Zu bestellen für 15 Euro per E-Mail: donnaliedchen@gmx.de

Für alle Freunde des Niemegker Solokrippenspiels wird das Stück „Balthasar“ am 20. Dezember, dem vierten Advent, von 15 bis 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde als Video auf Leinwand in der Kirche vorgeführt.

„Die traditionelle Theateraufführung muss in diesem Jahr leider ausfallen“, sagt Pfarrer Daniel Geißler. „Um trotzdem nicht auf dieses besondere Krippenspiel verzichten zu müssen, läuft ,Balthasar’ nun sechs Mal hintereinander auf großer Leinwand.“ Es handelt sich um die Aufzeichnung der Aufführung von 2013. Der Film dauert 34 Minuten.

Für alle Freunde des Niemegker Solokrippenspiels wird das Stück „Balthasar“ am vierten Advent als Video auf Leinwand in der Kirche vorgeführt. Quelle: Privat

In dem Film schlüpft Pfarrer Geißler in die Rolle eines der Weisen aus dem Morgenland: Das Leben des Sternenforschers Balthasar verlief bisher in sehr geordneten Bahnen, so wie es auch seine geliebten Sterne taten. Doch eines Tages erweckt ein besonderer Stern seine Aufmerksamkeit. Für den Beweis seiner wissenschaftlichen Theorie begibt er sich mit zwei Kollegen auf eine anstrengende Reise ins Land Juda.Der Film ist zugleich auch als Video auf Pfarrer Geißlers Youtube-Kanal verfügbar.

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Bad Belzig hat für Samstag, 19. Dezmeber, einen „Jugendgottesdienst der Extraklasse“ organisiert, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben.

„Diesen besonderen Weihnachtsgottesdienst möchten wir gerne mit und für Jugendliche feiern“, heißt es weiter. „Unter dem Motto ,Wünsch dir was’, haben wir ein rund einstündiges, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.“

Der Gottesdienst startet um 19 Uhr in der Marienkirche, Kirchplatz 1 in Bad Belzig. Die nötigen Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten.

Von Josephine Mühln und René Gaffron