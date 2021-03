Potsdam-Mittelmark

Wie geht es mit der coronabedingt geschlossenen Grundschule in Stahnsdorf weiter? Wie schlimm erkranken Mittelmärker an Covid-19? Und wie entwickeln sich die Zahlen? Hier finden Sie Antworten.

Warum war die Stahnsdorfer Heinrich-Zille-Grundschule gestern geschlossen?

Im Stahnsdorfer Übergangswohnheim wurden zwei Schulkinder mit Corona-Symptomen am Freitag positiv getestet. Sie, vier Familienmitglieder und 24 Kontaktpersonen wurden daraufhin in Quarantäne geschickt. Um Überblick über das Infektionsgeschehen gewinnen zu können, blieben Schule und Hort gestern zu. Insgesamt besuchen 40 Kinder aus den Wohnheimen in der Ruhlsdorferstraße die zwei Stahnsdorfer Grundschulen.

Wie macht die „Zille“ weiter?

Die Tests ergaben, dass es nur diese beiden Infektionen im Wohnheim gibt, so Thomas Kaminsky, Leiter der Flüchtlingsarbeit für den Heimbetreiber Internationaler Bund. Seiner Information nach seien die zwei Kinder aber mit der britischen Mutation B.1.1.7 infiziert. Heute läuft der Betrieb der Schule wieder wie geplant, so die Gemeinde Stahnsdorf. Nur zwei Klassen sind in Quarantäne.

Die Zille-Grundschule in Stahnsdorf blieb am Montag wegen zwei Corona-Fällen geschlossen. Quelle: Varvara Smirnova

Wie entwickeln sich die Infiziertenzahlen?

Gestern meldete der Kreis 54 Neuinfektionen und einen Todesfall für das Wochenende. 15 Fälle traten in Bad Belzig auf, elf in Teltow, je vier wurden aus Stahnsdorf, Werder (Havel) und Wiesenburg gemeldet. Vor einer Woche waren es nur 17 Infizierte. Neu sind zwei erkrankte Kinder an der Oberschule Brück, ein betroffener Schüler an der Carl-von-Ossietzky-Oberschule in Werder (Havel) sowie die Quarantäne von 59 Kindern und sechs Mitarbeitenden in der Kita Fohrde (Amt Beetzsee) nach einem positiven Test bei einer Mitarbeiterin.

Wie viele Mutationen gibt es?

Aktuell sind 60 Fälle der britischen Variante B.1.1.7 und drei der südafrikanischen Mutation B.1.351 nachgewiesen. Am 10. März waren es 37 Infektionen mit B.1.1.7.

Wie schwer erkranken die Mittelmärker?

Bis Anfang März war bei 5587 Personen mittels PCR Covid-19 nachgewiesen worden. 2157 von ihnen hatten keine Symptome, 670 mussten stationär behandelt werden, 168 verstarben.

Wer muss ins Krankenhaus?

278 Mittelmärker, die stationär behandelt wurden, waren 80 Jahre oder älter, 230 waren 60 bis 79 Jahre alt. 121 Personen fielen in die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen und 29 waren 15 bis 34 Jahre alt. Elf Kinder unter fünf Jahren mussten wegen Corona hospitalisiert werden, aber nur ein Kind von fünf bis 14 Jahren.

Steigt die Inzidenz?

Am 8. März hatte der Kreis mit einem Sieben-Tage-Wert von 36 den Tiefstand erreicht. Seitdem geht es wieder mit zunehmendem Tempo nach oben. Gestern lag sie auf 69,3, also fast doppelt so hoch wie vor einer Woche.

Wird der Kreis bei einer Inzidenz von über 100 strengere Maßnahmen beschließen?

Nein, sagt Andrea Metzler, Kreis-Sprecherin. Die Landesverordnung regle klar, dass erst ab einem Wert von 200 reagiert werde.

Wie gut halten sich die Mittelmärker an die Quarantäne?

Von 78 Meldungen wegen Verstößen gegen Quarantäneauflagen wurden bisher fünf mit Bußgeld geahndet. Eine Person wurde auf Anweisung des Gesundheitsamtes durch die Polizei in Quarantäne zwangseingewiesen.

Von Konstanze Kobel-Höller