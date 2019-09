Mittelmark

Einen Tag nach den Landtagswahlen in Brandenburg ziehen auch die Direktkandidaten im Wahlkreis 16 Bilanz. Über einen Listenplatz zieht nur Lars Hünich ( AfD) in den Landtag ein. Das Direktmandat hat bekanntlich Udo Wernitz ( SPD) gewonnen. Alle weiteren Direktkandidaten gehen auch über ihre Listenplätze leer aus.

Auch Andreas Bernig ( Die Linke), immerhin seit 2005 und damit schon 14 Jahre Landtagsabgeordneter, verliert nach dem Wahlausgang sein Mandat. „Wir haben eine bittere Niederlage erlitten“, sagte Bernig. Zum Erstarken der AfD, die auch im Wahlkreis 16 mit 23 Prozent wie landesweit das zweitbeste Wahlergebnis erzielt hat, sagt Bernig: „Es ist erschreckend, dass der Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit der AfD, mit denen sie die Gesellschaft spaltet, so viel Rückhalt bei den Wählerinnen und Wählern hat. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Wir müssen klar machen, dass auch Hitler durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist“, so der scheidende Landtagsabgeordnete Bernig: „Optimistisch stimmt mich, dass 76,3 Prozent die AfD nicht gewählt haben.“

Niedrigste Wahlbeteiligung hat Ziesar

AfD-Hochburg ist neben Briest (36,7 Prozent AfD), Hohenferchesar (33,3 Prozent) und Emstal (31,1 Prozent) auch die Region Amt Ziesar. Dort wurde die AfD nach Angaben des Landeswahlleiters mit 27,7 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 26,9 Prozent. In der Stadt Ziesar selbst kam Udo Wernitz ( SPD) mit 28,2 Prozent knapp vor Hünich mit 27,7 Prozent. Bei den Zweitstimmen fuhr in Ziesar die AfD mit 29,5 Prozent das beste Ergebnis ein.

Zugleich zählt die Wahlbeteiligung im Amt Ziesar landesweit gesehen zu den niedrigsten. Nur 56 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab. Am landesweit niedrigsten lag die Wahlbeteiligung in Zehdenick mit 48,5 Prozent und am höchsten in Kleinmachnow mit 78,6 Prozent.

Franz Herbert Schäfer ( CDU), der in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) der Gemeindevertretersitzung vorsitzt, erzielte an seinem Wohnort Schenkenberg 44,5 Prozent. Udo Wernitz ( SPD) errang dort nur 17,9 Prozent der Stimmen, Hünich ( AfD) holte 13,3 Prozent in Schenkenberg. Schäfer siegte auch gemeindeweit vor Wernitz, sonst aber schnitt er überraschend schlecht ab. In Schmergow gewann die AfD mit 28,9 Prozent der Stimmen die meisten Stimmen, ähnlich hoch der Wert in Krielow. Matti Karstedt ( FDP), der in Groß Kreutz lebt, erhielt in der Gemeinde 4,6 Prozent der Erststimmen.

Karstedt fordert personellen Neubeginn

Karstedt sieht in dem Ergebnis die Abwahl von Rot-Rot. Erneut hat es die FDP nicht in den Landtag geschafft. Karstedt räumt ein, dass trotz der verbesserten Werte die FDP ihre selbstgesteckten Ziele verfehlt habe. Für die FDP Brandenburg müsse ein neues Kapitel beginnen. Er erwarte eine „personelle Neuaufstellung.“ FDP-Generalsekretärin Linda Teuteburg wolle er ausdrücklich nicht für das Scheitern der FDP verantwortlich machen, da sie erst seit drei Monaten im Amt sei, so Karstedt.

In Kloster Lehnin mit einer Wahlbeteiligung von 61,9 Prozent errang die SPD 31,2 Prozent der Zweitstimmen, die AfD 22,1 Prozent und die CDU 16,5 Prozent. Die Linke errang 9,8 Prozent der abgegebenen Stimmen und die Grünen 8,4 Prozent. Den größten Erfolg fuhren die Grünen im Amt Beetzsee ein mit 10,5 Prozent der Zweitstimmen. Dort errang die SPD 25, 4 Prozent, die AfD 22,5 Prozent und die CDU 17,9 Prozent der Zweitstimmen. In den Ortsteilen errang die AfD die meisten Zweitstimmen in Emstal. 50 Bürger gaben dort den Rechtspopulisten ihre Zweitstimme (31 Prozent). 28 Prozent waren es in Krahne, 27 Prozent in Göhlsdorf und 26,6 Prozent in Netzen. Das schlechteste Ergebnis dort fuhr die Partei im Wahllokal Lehnin II mit 16,6 Prozent der Stimmen. Nur 11 Prozent der Briefwähler stimmten in Kloster Lehnin für die AfD.

Bartolain gratuliert Wernitz

Grünen-Direktkandidat Vincent Bartolain zeigte sich in einer ersten Reaktion „mit dem Ausgang der Landtagswahlen zufrieden. Mit 8,6 Prozent der Erststimmen konnte ich eines der besten Wahlergebnisse von Bündnis 90/ Die Grünen in einem ländlichen Wahlkreis einfahren und damit das Wahlergebnis von 2014 mehr als verdoppeln“. Bartolain wünscht Udo Wernitz „viel Erfolg, Mut und Durchhaltevermögen“. Das Ergebnis der AfD müsse akzeptiert werden, so der Jungpolitiker der Grünen. „Die Menschen, gerade im Wahlkreis 16, müssen mit ihren Bedürfnissen ernst genommen werden“, so Bartolain.

In der Gemeinde Beetzsee kam die SPD auf 24,8 Prozent der Erst- und 26,1 Prozent der Zweitstimmen. Die AfD lag mit 20,1 Prozent der Stimmen knapp hinter der CDU mit 21,4 Prozent. In Beetzseeheide holte die SPD 30 Prozent der Erst- und Zweitstimmen. Die AfD kommt dort auf rund 16 Prozent Erst- und Zweitstimmen hinter der CDU. Eine AfD-Hochburg ist die Stadt Havelsee mit 27,4 Prozent der Erst- und fast 28 Prozent der Zweitstimmen. In Roskow errang Direktkandidat Thomas Schulz von den Freien Wählern fast 35 Prozent der Erststimmen. Wernitz mit 17,6 Prozent landet dort lediglich auf Platz 3 hinter Hünich mit 19,8 Prozent.

Schulz ruft zur Zusammenarbeit mit AfD auf

Direktkandidat Schulz, der auf Listenplatz 20 antrat, ruft die Parteien in einer Stellungnahme am Montag zur „sachlichen Zusammenarbeit mit der AfD auf“. Wenn landesweit 23 Prozent für die AfD gestimmt hätten, müsse das berücksichtigt werden. Das Wahlergebnis sei die Quittung dafür, „dass man bei Kritik in die rechte Ecke gestellt wird und die Parteien den Bürgern nicht zuhören, sondern über den Mund fahren“.

Innerhalb der Gemeinden im Amt Wusterwitz holte die AfD in Bensdorf – auch das eine Hochburg der Populisten – mit rund 26 Prozent die meisten Erst- und Zweitstimmen, gefolgt von der SPD mit 25 Prozent. Im gesamten Amt lag Wernitz ( SPD) mit 24,4 Prozent knapp vor dem CDU-Direktkandidaten Schäfer mit 24 Prozent. Hünich ( AfD) landete lediglich mit 15,7 Prozent auf Platz drei. In Wusterwitz selbst sah es bei den Erststimmen ähnlich aus. Bei den Zweitstimmen erzielte die SPD 27,7 Prozent, die AfD 21 Prozent und die CDU 20,7 Prozent.

Fast jeder zweite Wähler für Baaske

Ein Blick auf den Wahlkreis 18: Dort fährt in Golzow der langjährige frühere Minister Günter Baaske ( SPD) 44,3 Prozent der Erststimmen ein. Er verteidigt damit im Wahlkreis 18 sein Direktmandat. Kai Laubach ( AfD) zog 21,6 Prozent der Stimmen, Anja Schmollack ( CDU) 12,8 Prozent. Andreas Koska kann für die Grünen knapp 8 Prozent erzielen, Direktkandidatin Claudia Sprengel ( Die Linke) 5,3 Prozent. Ganz ähnlich sieht das Ergebnis in Golzow bei den Zweitstimmen aus.

Von Marion von Imhoff