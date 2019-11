So will die Bahn die Probleme im Brandenburger Regionalverkehr in den Griff bekommen

Potsdam

Die Deutsche Bahn will das Chaos im Brandenburger Regionalverkehr endlich in den Griff bekommen. Ab Montag (4. November) – mit mehr als einem halben Jahr Verspätung – will die DB Regio die versprochenen Kapaziätserweiterungen auf den stark nachgefragten Linien RB 10, 13, 14 und RE7 umsetzen. Das kündigte Jörg Werner, Leiter Fahrgastmarketing der DB Regio, am Freitag in Berlin an. Er entschuldigte sich bei den Passagieren in Berlin und Brandenburg, die in den vergangenen Monaten häufig vor verkürzten statt vor verlängerten Zügen standen.

Unter anderem hätten Verzögerungen bei der Instandhaltung, fehlende Zulassungen für umgebaute Fahrzeuge, Personalengpässe und zuletzt die Baustelle auf der Berliner Stadtbahn zu erheblichen Problemen geführt, erklärte Werner. Die versprochenen zusätzlichen 1000 Sitzplätze, die zum 1. April zur Verfügung stehen sollten, hätten deswegen nicht angeboten werden können. Unter anderem hätten Doppelstockzüge wegen neuer Brandschutzbestimmungen nicht durch den Nord-Süd-Tunnel im Berliner Hauptbahnhof fahren dürfen.

Bahn muss 1,2 Millionen Euro nachzahlen

VBB-Chefin Susanne Henkel sagte, sie sei mit den Leistungen der DB Regio alles andere als zufrieden. „Ich denke, es ist Zeit für eine Entschuldigung“, sagte sie. Die Bahn müsse, weil sie die bestellten Leistungen nicht habe liefern können, mit einer Nachforderung in Höhe von 1,2 Millionen Euro rechnen. Das Geld soll aber in die Verbesserung von Betriebsabläufen gesteckt werden, versprach die Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg.

Die Ausfälle waren erheblich und spiegeln sich in den Zahlen wieder. Der RE7 war zuletzt im September mit einer Zuverlässigkeit von nur 37,5 Prozent unterwegs.

Ab dem 4. November will die Bahn nun folgende Kapazitäten anbieten:

RB10: 580 Sitzplätze (5 Doppelstockwagen)

(5 Doppelstockwagen) RB 130: 300 Sitzplätze (5 einstöckige Wagen)

(5 einstöckige Wagen) RE7: 467 Sitzplätze (8 einstöckige Wagen)

Zur Erhöhung der Reserve für die Linien RE7 und RB14 würden Züge von der RB11 umgesetzt. Auf der RB 11 kämen dafür teils Doppelstöckwagen zum Einsatz.

Von Torsten Gellner