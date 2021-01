Potsdam-Mittelmark

Der Corona-Inzidenzwert hat am Donnerstag in Potsdam-Mittelmark wieder die 200er-Marke geknackt. Das hat zur Folge, dass für den Landkreis der eingeschränkte 15-Kilometer-Bewegungsradius um den Wohnort oder die Kommune gelten würde. Am Dienstag hatten sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf diese verschärfte Regel zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt. Das Land Brandenburg will die Details dazu am Freitag beschließen.

Startpunkt des Radius noch unklar

Was würde der eingeschränkte Bewegungsradius für Potsdam-Mittelmark bedeuten? Unklar ist noch, von wo aus der 15-Kilometer-Radius bemessen wird. Zur Debatte stehen nach aktuellen Erkenntnissen die Gemeindegrenze oder die Wohnadresse, also das Wohnumfeld, die Unterkunft oder der Arbeitsplatz. Aus Koalitionskreisen war zu erfahren, dass sich Brandenburg an den geltenden 15-Kilometer-Regeln in Bayern oder Sachsen orientieren will.

Freizeit-Touren sollen eingeschränkt werden

In welchen Fällen Mittelmärker den Radius verlassen dürfen, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Auch diese Frage soll die neue Eindämmungsverordnung des Landes beantworten. Einschränken soll die Grenze aber vor allem die Freizeit- und Tourismusaktivitäten. Arbeitswege zum Beispiel sind in der sächsischen Regel von der Beschränkung ausgenommen.

So würde der 15-Kilometer-Radius aussehen, wenn die Wohnadresse entscheidet:

Angesichts der Größe einiger Gemeinden oder Ämter im Landkreis Potsdam-Mittelmark ergeben sich teils deutliche Unterschiede, ob von der Gemeindegrenze oder dem Wohnort aus gemessen wird. Ausgehend davon, dass die Wohnadressen über den Radius entscheidend sein könnten, würde das für Mittelmärker beispielhaft wie folgt aussehen:

Von Kleinmachnow aus ist der Weg in Potsdams Zentrum oder nach Nuthetal frei, nicht aber in die Gemeinde Schwielowsee oder nach Werder und Michendorf.

Kleinmachnows 15-Kilometer-Radius könnte so aussehen. Quelle: calcmaps.com

Menschen, die in Groß Kreutz leben, dürften in ihrer Freizeit nicht mehr nach Potsdam, Beelitz oder Michendorf. Brandenburg/Havel wäre nur teilweise im 15-Kilometer-Radius.

Wer in Groß Kreutz lebt, dürfte sich frei in diesem Kreis bewegen. Quelle: calcmaps.com

Vom Zentrum der Kreisstadt Bad Belzig aus wären zum Beispiel zwar Wiesenburg und Rabenstein erreichbar, aber nicht die vielen Gemeinden im Nordosten wie Werder, Groß Kreutz, Beelitz oder Kloster Lehnin. Auch Treuenbrietzen im Osten liegt nicht innerhalb des Radius.

Von Bad Belzig aus wäre der Weg in die nordöstlichen Gemeinden des Landkreises versperrt. Quelle: calcmaps.com

Fichtenwalder dürften nach Schwielowsee, Beelitz, Werder oder Brück, aber nicht mehr ins Zentrum Potsdams und auch nicht nach Brandenburg/Havel.

Der 15-Kilometer-Regel rund um Fichtenwalde. Quelle: calcmaps.com

Mittelmärker aus Beelitz kämen abgesehen von Petzow nicht mehr nach Werder, auch Potsdam wäre zu weit weg und Treuenbrietzen ebenso. Erreichbar blieben zum Beispiel Borkheide, Fichtenwalde, Schwielowsee und südliche Teile der Gemeinde Nuthetal.

15-Kilometer-Bewegungsradius rund um Beelitz. Quelle: calcmaps.com

Bewohner der Werderaner Insel dürften noch nach Potsdam fahren und in die umliegenden Gemeinden Schwielowsee, Groß Kreutz (Havel), Michendorf oder Nuthetal. Ausgeschlossen wären hingegen zum Beispiel Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow.

Der 15-Kilometer-Radius um den Wohnort der Werderaner Insel. Quelle: calcmaps.com

Von Luise Fröhlich