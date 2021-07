Potsdam-Mittelmark

Ein abwechslungsreiches Programm mit Kursen und Ausflügen bietet die Kreisvolkshochschule in Potsdam-Mittelmark noch bis Anfang August. Viele der Angebote finden im Freien statt und richten sich auch ausdrücklich an Familien. So etwa ein „Tagesurlaub mit Kind und Kegel“ nach Tegel, eine knapp fünf Kilometer lange Wanderung um den Machnower See oder eine große Sommerwanderung von Potsdam nach Ferch.

In der Region Werder gibt es einen Einführungskurs ins Waldbaden und einen Fotografie-Schnupperkurs, in Kleinmachnow kann man noch an einem Ukulele-Sommerkurs teilnehmen. Auch in der Region Bad Belzig werden Kurse und Wanderungen angeboten, online kann man Häkeln und Makramee lernen oder einen Vortrag über Lymphdrainage hören.

Derzeit besteht weder Test- noch Maskenpflicht in den Kursen. Bereits jetzt kann man sich außerdem schon für die Kurse im Herbstsemester anmelden. Weitere Informationen: www.kvhs-pm.de.

