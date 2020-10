Nach Linken und CDU bestimmt nun auch die SPD, mit wem sie im Wahlkreis 60 2021 in den Bundestagswahlkampf gehen will: Die Wahl fiel auf die Bremerin und Wahl-Berlinerin Sonja-Eichwede, die in Neuruppin arbeitet aber ihren SPD-Ortsverein in Brandenburg/Havel hat.