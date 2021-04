Teltow

Seit zwölf Jahren können Kunden auf dem Wochenmarkt auf dem Parkplatz in der Zehlendorfer Straße Ecke Zeppelinufer landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Region einkaufen, immer dienstags von acht bis 15 Uhr.

Bei Frank Stubbe liegen mehr als 20 Sorten Kartoffeln in den Stiegen: Herbstknollen aus der Lüneburger Heide, Speisefrühkartoffeln aus Zypern und Italien, Kartoffeln aus biologischem Anbau. Stubbe stünde gern in Teltow, verrät er, während er einer Kundin anderthalb Kilo Erdäpfel der Sorte „Linda“ abwiegt und auch noch ein paar Zwiebeln in die Papiertüte legt. „Der Teltower ist ein sehr familiärer Markt“, sagt er. „Ich schätze den persönlichen Kontakt zu den Kunden und wir Händler verstehen uns untereinander auch sehr gut.“ Auf manchen Berliner Wochenmärkten gehe da mitunter etwas rauer zu.

Auf dem Wochenmarkt in Teltow bekommen Kunden immer dienstags frische Produkte aus der Region. Quelle: Madlen Pilz

Burkhard Schramm ist mit frischen Eiern von seinem Hühnerhof in Kloster Lehnin von Anfang an dabei. Bei den Kunden besonders beliebt sind die XL-Eier, mit bis zu 85 Gramm fast ein Drittel schwerer als das Standard-Ei. Außerdem verkauft er Wachteleier, saisonales Gemüse aus eigenem Anbau und Honig eines bekannten Imkers aus der Nachbarschaft.

Alle Wochenmärkte der Region im Überblick Wochenmärkte TKS Dienstag: Teltow, Parkplatz in der Zehlendorfer Straße Ecke Zeppelinufer, 8 bis 15 Uhr Mittwoch: Stahnsdorf (ab Mai, Start noch offen) Friedrich-Weißler-Platz, 8 bis 15 Uhr und Kleinmachnow, Adam-Kuckhoff-Platz, 8 bis 16 Uhr Donnerstag: Kleinmachnow, Rathausmarkt, 8 bis 16 Uhr Freitag: Kleinmachnow, Adam-Kuckhoff-Platz, 8 bis 16 Uhr Samstag: Kleinmachnow, Adam-Kuckhoff-Platz, 8 bis 12 Uhr

Neben Eiern und Kartoffeln werden in Teltow auch Brot, Backwaren und Kuchen, Fleisch und Wurst, südeuropäische Feinkost, Obst- und Gemüse sowie rohe und geräucherte Fischprodukte angeboten.

Von Madlen Pilz