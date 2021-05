Mittelmark

Weitere Öffnungen sind mit den Lockerungen der Eindämmungsverordnung des Landes im Potsdamer Umland möglich. Eine erneute Verschärfung ist angesichts der stetig sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis vorerst unwahrscheinlich – sie betrug gestern nur noch 18,9.

Bäder: Eröffnung der Therme

Der wohl prominenteste Profiteur der Lockerungen ist die Havel-Therme in Werder. Für sie wird endlich die Eröffnung möglich – nach nahezu elf Jahren. Landesweit dürfen Thermen, Solarien, Schwimmhallen und Spaßbäder am 11. Juni öffnen. Die Havel-Therme wird allerdings erst in der zweiten Juni-Hälfte ihre Türen öffnen. „Für ein Bad einer solchen Größe wie es die Havel-Therme ist, braucht es zwei bis vier Wochen Vorlauf“, sagt Bad-Betreiber Andreas Schauer, „wir planen deswegen mit einem Datum zwischen Mitte und Ende Juni.“ Der Grund: Die Technik müsse noch einmal auf Herz und Nieren überprüft und erprobt werden. „Wir werden auf jeden Fall etwas planen für die Eröffnung“, sagt Schauer, „auch wenn es den Big Bang wegen der Pandemie nicht geben wird.“

Dass die Menschen ungeduldig warten, merke er täglich. „Die Telefone stehen nicht mehr still und das Mailfach läuft über, mit Buchungsanfragen und der Frage, wann denn nun endlich geöffnet wird.“

Kinos: 3. Juni ist zu früh

Öffnen am 3. Juni? Die Kino-Betreiber sind wenig glücklich mit dem Termin. Valeska Hanel von den Kleinmachnower Neuen Kammerspielen erklärt: „Das ist genau das, was die Verbände seit Monaten zu verhindern versuchen.“ Man wolle gemeinsam am 1. Juli öffnen und genug Vorlauf für Werbung und andere Vorbereitungen haben. Auch Gösta Oelstrom vom Scala in Werder ist genervt: „Wie immer: übermorgen. Das zeigt unseren Stellenwert, gerade in Brandenburg.“

Die Kammerspiele fangen vom 12. bis 20. Juni mit der Berlinale an, die sie dieses Jahr im Studentendorf Schlachtensee abhalten – nicht als „Berlinale goes Kiez“ in Kleinmachnow. Coronabedingt ist es ein Pilotprojekt des Berliner Senates und muss daher als „Berlinale Summer Special“ innerhalb der Grenzen der Bundeshauptstadt stattfinden. Gezeigt werden diesmal unter anderem der Berlinale Gewinner 2021 „Bad Luck Banging or Loony Porn“ und „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“, der neue Film von Dominik Graf. Tickets gibt es ab 3. Juni.

Es folgt am 26. Juni eine Open-Air-Aufführung des Films „Buena Vista Social Club“ im Freibad Kiebitzberge (bei Regen Verlegung in die Kammerspiele), bevor am 1. Juli regulär geöffnet wird. „Zumindest ist das angepeilt, ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt“, so Hanel. Das Corona-Testzentrum in den Kammerspielen zieht dann wahrscheinlich in den kleinen Saal um.

Das Werderaner Scala kann ohnehin noch nicht öffnen. Noch laufen die Renovierungsarbeiten. Sind sie schnell abgeschlossen, werden man das eine oder andere Spiel der Fußball-EM übertragen oder Kinderfilme zeigen, plant Oestrom. Da sich bei den Spielfilmen viel aufgestaut habe, plant er in diesem Jahr weniger Konzerte. Fix sind aber „Werder klingt“ das aus März 2020 auf Anfang Oktober verschoben wurde, und die Teilnahme an „Weltoffenes Werder“ Ende August.

Sport: Hallen als Tagungssäle

Beim Regionalen Sportverein (RSV) Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf hofft man, nach dem 3. Juni allmählich in den Vereinsbetrieb zurückkehren zu können. Mit der Möglichkeit, im Außenbereich unbegrenzt kontaktfrei Sport treiben zu können sowie in den Hallen den Kontaktsport mit maximal 30 Personen wieder aufzunehmen, könnten Mannschafts-Wettkämpfe wieder stattfinden, sagt Vorstandsvorsitzender Michael Grunwaldt. Entschieden werden müsse allerdings noch, ob und unter welchen Auflagen die Sportler auch wieder die Umkleiden und die sanitären Einrichtungen nutzen dürfen. Mitglieder habe der RSV in der Pandemie zum Glück kaum verloren. Klärungsbedarf sieht Grunwaldt bei den Hallen: Viele Kommunen haben sie zu Beratungs- oder Konferenzräumen umfunktioniert und umgestaltet.

Theater: neue und alte Stücke

Zwar können Theater und Konzertstätten mit dem 3. Juni wieder ihren Betrieb aufnehmen, doch das ist nicht immer so schnell möglich. Die Volksbühne Michendorf legt erst Anfang August wieder los. „Wir hatten von vornherein geplant, bis nach den Sommerferien zu warten. Wir brauchen etwas Zeit zur Vorbereitung“, sagt Theaterleiter Steffen Löser. Mit der Premiere „Der Vetter aus Dingsda“ werden die Theaterleute in ihre neue Spielzeit starten. Dafür müssen unter anderem Plakate entworfen und verteilt sowie der Kartenvorverkauf eingerichtet werden. Das braucht einen Vorlauf von mindestens vier Wochen. Die Proben für die Premiere zum „Vetter“ sollen Mitte Juni beginnen, so Löser. Dafür hat er sich eigens schulen lassen, um sich und das gesamte Ensemble auf Corona testen zu können. Mittlerweile seien alle Schauspieler getestet.

Corona-Lage: ein Toter, keine Neuinfektionen Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist auf 18,9 gefallen. Am Mittwochkamen keine Neuinfektionen hinzu – so die Angaben des Robert-Koch-Instituts nach Meldezahlen aus dem Landkreis. Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Pandemie beginn beträgt 7807. Aktuell sind 89 Mittelmärker Corona-Patienten. Es gibt einen neuen Todesfall: Ein Wusterwitzer Patient ist verstorben. Damit starben an oder mit Covid-19 in PM insgesamt 200 Menschen.

Noch vor den Sommerferien will sich die Kleine Bühne Michendorf mit der Liebeskomödie „Solo für Einen“ im Garten des Restaurants „Bella Italia“, dem ehemaligen „Alten Schloss“, in Langerwisch bei ihrem Publikum zurückmelden. Das Ensemble hatte seine Vorstellungen im vergangenen Herbst aufgrund der ansteigenden Inzidenz abbrechen müssen. Danach habe es noch viele Anfragen zu weiteren Aufführungen gegeben, sagt Theaterleiterin Ortrud Meyhöfer. In Arbeit befindet sich bereits das nächste Stück mit dem Titel „Die Stadtmusikanten“. Besucher müssen sich anmelden und vor Ort einen Negativ-Test oder einen Impfnachweis vorlegen.

Musisches: Kurse sind gefragt

In der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ darf bereits seit voriger Woche in Ensembles von bis zu 15 Personen geprobt werden, nur Blasinstrumente und Gesang dürfen ausschließlich einzeln unterrichtet werden. Allerdings muss von allen Gruppenteilnehmern ein tagesaktueller Test vorgelegt werden, der vom Lehrer zwei Wochen lang aufbewahrt werden muss. Es ist noch unklar, wie sich die für nächste Woche geplanten Lockerungen weiter auswirken werden.

Auch die Jugendkunstschule Teltow dürfte zwar bereits seit kurzem mit Gruppen von bis zu 15 Schülern und Schülerinnen arbeiten, die Stadt Teltow hat jedoch beschlossen, in diesem Schuljahr keine Kurse mehr zu öffnen, sondern sich bereits auf die Vorbereitung des nächsten Jahres zu konzentrieren.

Kletterwald: testfrei auf die Bäume

Obwohl schon seit einem Monat wieder offen, hofft auch der Kletterwald „Climb up!“ in Klaistow, ab dem 3. Juni wieder in den Regelbetrieb übergehen zu können. „Bislang durften wir nur Personen aus einem Haushalt auf die Anlage lassen“, sagt Marketingleiter Christian Höll, der auch für Parks in Strausberg und Hennigsdorf verantwortlich ist. Besucher müssen sich anmelden, ein Test ist nicht nötig. In jedem Übungsbereich darf sich nur ein Kletterer aufhalten. Bei der Einweisung in den Wald gilt der Mindestabstand. Höll hofft, dass jetzt die Schulklassen zurückkehren.

