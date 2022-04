Nuthetal

Am Sonntagmorgen wurde durch Polizeibeamte in Bergholz-Rehbrücke ein parkender Lkw festgestellt, dessen Tank unverschlossen war. Unbekannte Täter hatten den Tankdeckel gewaltsam entfernt und Kraftstoff in unbekannter Menge abgezapft. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und sicherten Spuren. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline