Ursprünglich, so war dem designierten Chefdirigenten der Brandenburger Symphoniker Olivier Tardy versichert worden, sollte sein Anstellungsvertrag für das Brandenburger Theater bis Ende September ausverhandelt und unter Dach und Fach sein.

Doch bis dato liege noch nicht einmal ein neuer Vertragsentwurf vor, sagt Olivier Tardy auf Nachfrage. Unter den mehr als 50 Musikern der Brandenburger Symphoniker, die sich Tardy vor nunmehr zwei Jahren als neuen Chef gewählt hatten, wächst derweil die Sorge, man halte Tardy im Brandenburger Theater weiter hin und hoffe seitens der Theatergeschäftsführung darauf, dass der Dirigent hinschmeiße. Damit hatte Tardy bereits einmal gedroht. Das Verhältnis zwischen der Geschäftsführerin Christine Flieger und Tardy ist bekanntermaßen schlecht.

Steffen Scheller als Gesellschafter des BT und Oberbürgermeister sieht die Gefahr nicht. im Gegenteil: „Ich habe erst Mittwoch mit dem Agenten von Herrn Tardy gesprochen und ihm deutlich gemacht, dass es im Aufsichtsrat eine wirklich positive Stimmung für seinen Verbleib am Brandenburger Theater gibt und wir davon ausgehen, dass er nach seiner Zeit als Gastdirigent im kommenden Jahr als Chefdirigent in Brandenburg tätig wird.“

Neue Strukturen am BT

Dass der Vertrag noch nicht vorliege, begründet Scheller mit der Bestellung von Alexander Busche zum neuen Intendanten, der ebenfalls im kommenden Jahr in der Havelstadt in Vollzeit für das Theater tätig sein wird. Das habe Auswirkungen auf die Struktur des Hauses, die Verantwortlichkeiten und die Aufgabenverteilung.

Bisher ist Busche in der Regel nur zwei Tage im Theater und sonst noch in Göttingen, wo er Geschäftsführer des dortigen Orchesters ist. Gleichwohl erwarte er, Scheller, nicht, dass sich grundlegenden Fragen zum Gehalt oder der künstlerischen Einflussnahme im Vertrag ändern. Einzig bei den Präsenzzeiten gebe es noch Klärungsbedarf. Nach der Aufsichtsratssitzung am 19. Oktober bekommen Tardy den Entwurf, sagt Scheller zu.

Busche und Scheller optimistisch

Am Randes des Festaktes zum 3. Oktober im Brandenburger Dom erzählte auch Busche, dass er fest davon ausgehe, dass Tardy im kommenden Jahr als Chefdirigent für das BT arbeite. Er habe mehrere Gespräche mit ihm in den zurückliegenden Wochen geführt, die er als vertrauensvoll und produktiv bezeichnete. In der Tat ist auch Tardy nach anfänglicher Skepsis gegenüber Busche überzeugt, dass man gemeinsam das Brandenburger Theater nach vorn bringen könne.

Durch die andauernden Querelen am Haus und den offen ausgetragenen Streit zwischen der Geschäftsführung um Christine Flieger auf der einen und dem Orchester nebst dem früheren Dirigenten Peter Gülke auf der anderen Seite sowie die Probleme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist augenscheinlich auch viel Vertrauen seitens des vormals treuen Publikums verloren gegangen.

Schlechte Besucherzahlen bei Eigenproduktionen

Dafür sprechen die miesen Besucherzahlen nach der Wiedereröffnung des Theaters. Mit Ausnahme der Sinfoniekonzerte ist das Gros der Eigenproduktionen des Hauses trotz reduzierter Plätze schlecht verkauft. Selbst für die Rockoper „Jesus Christ Superstar“, die kommende Woche Premiere haben soll, ist die Mehrzahl der Karten noch zu haben.

Es werde ein Kraftakt, das Vertrauen der Menschen zurück zu gewinnen, sagt Busche. Doch er sei optimistisch, dass ihm dies gelinge. Dabei setze er auf Tardy und das Orchester und einen attraktiven Spielplan. Dass dies der Aktuelle allenfalls bedingt sei, daran lässt Busche wenig Zweifel.

Dass Produktionen wie der Kontrabass oder die Rockoper Stücke seien, mit denen man das Publikum jetzt wieder in Scharen locke ziehe er ebenso in Zweifel wie die Sinnhaftigkeit im kommenden Mai das als Weihnachts-Kinderoper bekannte Werk „Hänsel und Gretel“ aufzuführen.

Kritik am aktuellen Spielplan

Mit der Kritik an der Spielplangestaltung, die die Handschrift des künstlerischen Leiters Frank Martin Widmaier trägt, ist der neue Intendant offensichtlich nicht allein. Im vorigen Aufsichtsrat wurden Widmaiers Pläne für das zweite Halbjahr der Spielzeit offen kritisiert, bestätigt Scheller. Auch die Art und Weise der Präsentation der Ideen auf einem Blatt Papier bezeichnete Scheller als „unbefriedigend.“ Laut Wirtschaftsplan sollen im kommenden Jahr fast neun Millionen Euro in das Brandenburger Theater fließen.

Wie der Wirtschaftsplan außerdem verrät, wird Widmaier zur kommenden Spielzeit das Haus verlassen, seine Stelle wird gestrichen. Er halte demnach jetzt eine Nichtverlängerungsmitteilung.

Verstörender Auftritt

Dass Widmaier ganz und gar nicht mit der Entscheidung der Findungskommission einverstanden ist, Alexander Busche und nicht ihn zum Intendanten zu machen, hat er unlängst Scheller gegenüber in einem Gespräch sehr deutlich gemacht. Er habe, so Scheller, zwar Verständnis dafür, dass Widmaier ungehalten sei. Die Art und Weise seines Auftritts bezeichnete er jedoch als „völlig unangemessen.“

