Innenstadt

„Ich hab’ ’n ganzen Zwanziger für sie; das mach’ ich nicht für jeden.“ Iris Bornfledt reicht lachend die Münze über den Tresen ihres Verkaufswagens auf dem Bassinplatz. Ob es so frostig nass ist wie jetzt gerade oder brütend heiß im Sommer – ihr vergeht die gute Laune äußerst selten. Ein flotter Spruch jagt den anderen; es wird gefeixt und gekichert, von drinnen nach draußen ebenso wie von draußen nach drinnen, denn die Kunden machen nur allzu gerne mit.

Acht von zehn Leute am Wagen auf dem Platz kennt Bornfledt schon seit langem, in der festen Filiale von Bäcker Lenz an der Geschwister-Scholl-Straße, wohin sie abends die Restbestände aus dem Wagen bringt, sind es sogar neun von zehn. Viele erzählen sehr Persönliches und geben Einblicke ins Familien- oder Seelenleben von sich oder den Kindern. „Das will man zuweilen lieber gar nicht hören“, gesteht die 53-jährige Verkäuferin aus Niemeck, die den Job nun schon acht Jahre macht und fest vor hat, das bis zur Rente fortzusetzen. Wer sie erlebt, ist überzeugt, dass das noch 30 Jahre dauert: „Ich mache das so lange, wie der Chef nicht aufgibt. Mir geht’s hier gut.“ Sie braucht den persönlichen Kontakt zu den Kunden und freut sich, wenn sie die Kinder der Kunden wachsen sieht.

An einem 11. April hat sie angefangen; das weiß sie genau, weil da ihr Bruder Geburtstag hat. „Ich fahre früh im Dunkeln zu Hause los und komme abends wieder, wenn es wieder dunkel ist“, sagt sie: „Die meisten Leute aus meinem Ort sehe ich in Potsdam, wenn sie zum Arzt müssen oder ins Bergmann-Klinikum. Dann kommen sie bei mir vorbei. Da schwatzen wir auch mal.“

Plausch am Tresen ufert auch mal aus

Zuweilen dauert der Plausch am Tresen aber so lange, dass sie das abbrechen muss. „Ich hatte auch mal einen in der Schlange, der sagte, er kommt dann einfach etwas später wieder. Das tat er auch.“ Über vieles wird gesprochen, über die Kinder und was die am liebsten mögen, über das miese Nieselwetter oder den Bauzaun „rund“ um den fast verwaisten „Bauernmarkt“ am „Bassi“. Der Zaun habe vorher um den Weihnachtsmarkt herum gestanden, frotzelt die Verkäuferin: „Dann haben sie den Weihnachtsmarkt ja plötzlich zu gemacht und wussten nicht, wohin so schnell mit diesem Zaun. Jetzt steht er eben hier.“

Winterfrost und Sommerhitze

Auch sie steht hier, den ganzen Tag, es macht ihr nichts. Jetzt im Winter, arbeitet im Wagen eine Fußbodenheizung, und es gibt – man glaubt es kaum – eine „Kantenheizung“. „Fassen Sie mal an!“ rät sie dem Reporter, und tatsächlich, die Aluminiumkante, über den sie sich dauernd zu den Kunden beugt, ist warm: „Da kann man sich auch mal mit dem Hintern anlehnen.“ Und wenn es dann immer noch zu kalt ist, haben sie noch einen Heizlüfter. Im Sommer ist es umgekehrt: „Da stehen wir dann ja im Schatten der Kirche.“

Iris Bornfledt holt den fertig bestückten Bäckerwagen kurz vor sechs in Werder ab, checkt, ob auch alles drin ist, was angeboten werden soll an diesem Tag. Halb sieben, „je nach Ampel“, ist sie am Bassinplatz, parkt den Wagen, öffnet die Fenster am Tresen. Gegen neun, wenn der erste Andrang vorüber ist, telefonieren sie oder ihre Wechselkollegin Monika Wolter (62) mit Bäckermeister Robert Lenz, ob etwas nachgeliefert werden muss. Danach ist nichts mehr auffüllbar, und wenn der Wagen leer ist, ist er leer; dann ist auch schon mal 16 Uhr der Verkaufstag vorbei. Freitags, am umsatzstärksten Tag der Woche, geht es in der Regel aber bis zu Schluss um 18 Uhr. Monika Wolter ist schon seit 1997 dabei: „Die hat schon den Inventarstempel auf dem Hintern.“

Verkäuferin aus Leidenschaft

Iris Bornfledt verkauft Backwaren für ihr Leben gern. Ihr schmeckt alles, was sie hat im Angebot, und sie bäckt auch selber gern. Für den Senior-Chef hat sie mal eine Sahnetorte gemacht, weil sowas nicht zum Angebot gehört. Gelernt hat sie allerdings nicht das Backen, sondern das Kellnern; auch Rechtsanwalts-Fachangestellte war sie schon. Zu Lenz kam sie aus einem Imbiss-Stand heraus, der in Werder vom Bäcker mit Brötchen beliefert wurde. Den Imbiss-Chef mochte sie nicht, den Bäckermeister schon und mit ihm das ganze Team.

Streuselschnecken sind der Renner

Die Streuselschnecken sind das meistgefragte Produkt: locker im Teig, viel Zuckerguss und dicke Streusel. Zahlreiche Herren ordern das, aber auch viele Frauen. „Ne Schnecke, bitte“, sagt eine peppige ältere Dame: „Hier, Schnecke, haste deine Schnecke“, reicht die Verkäuferin das Gewünschte nach draußen. „Auf die Hand?“ fragt sie einen Mann, der dasselbe will. „Nee, zum Mitnehmen.“ „Na mitnehmen musste das ja sowieso.“

5,50 Euro „Gucksteuer“ in Potsdam

Ein anderer kann sich nicht sofort entschließen. „Na, was soll’s denn sein?“ „Ich gucke noch...“ „Das kostet 5,50 Euro Gucksteuer!“ So geht das in einer Tour. Ein Sehbehinderter hat nur Kleingeld mit: „Ich hab’ 2 Euro 20. Was krieg’ ich denn dafür?“ „Was willste denn?“ Er sagt das an, aber ob das reicht? „Egal“, sagt sie: „Du bist doch Stammkunde.“ Er bekommt die Tüte vollgepackt und holt die wohlsortierten Münzen aus den verschiedenen Hosentaschen, vorher genauestens abgezählt, weil er es beim Bezahlen sonst nicht richtig sehen würde.

Die Sache mit dem Wechselgeld

Das mit dem Kleingeld ist so eine Sache. Die Lenz-Verkäufer wollen es gar nicht, denn zum Wechseln haben sie stets genug dabei. „Die Leute denken immer, sie tun uns was Gutes, wenn sie es abzählen, aber uns hilft das nicht.“

Erkennt man die Herkunft eines Kunden daran, ob er Brötchen, Schrippen oder Semmeln sagt? „Na, die Semmeln essen sie eher in Süddeutschland“, sagt Iris Bornfledt: „Bei uns stehen Schrippen dran. Wer Schrippen will, kriegt eben Brötchen, wer Brötchen will, kriegt Schrippen.“ Weil es auch bei den Bäckern immer teurer wird, sieht sie immer öfter auch die Kunden ihre Münzen abzählen, ob es reicht. „Aber wer das Geld zählen muss, isst das dann auch auf“, sagt sie. „Als es billiger war, wurde viel mehr weggeschmissen.“

Von Rainer Schüler