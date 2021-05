Werder (Havel)

Neue Pläne für die Blütenstadt: Rund um den Werderaner Bahnhof soll einiges umgebaut und neu geplant werden. Dabei geht es im Detail um das Gebiet zwischen Bahnübergang und Havel, Friedrich-Schmahlfeldt-Straße und Elsastraße/ Am Zernsee – insgesamt eine 33 Hektar große Fläche. Das von der Stadt für die entsprechende städtebauliche Rahmenplanung beauftragte Berliner Planungsbüro Agentur BahnStadt GbR hat nun erste Ergebnisse vorgelegt.

Bürger können sich ab sofort unter www.werder-havel.de/bahnhofsumfeld erste Ergebnisse einer Bestandsaufnahme anschauen, die die Stadt beauftragt hatte. Dort werden die Bebauungs- und Nutzungsstruktur, die soziale Infrastruktur, der verkehrliche Bestand sowie der Grün- und Freiraumbestand analysiert. Alle Informationen seien schriftlich und anhand Kartendarstellungen festgehalten worden. Außerdem seien Chancen und Hindernisse für städtebauliche Entwicklungen aufgezeigt worden. Bis zum 2. Juni können die Ergebnisse kommentiert und Vorschläge für die Weiterentwicklung gemacht werden.

Das Gebiet zwischen Bahnübergang und Havel, Friedrich-Schmahlfeldt-Straße und Elsastraße/ Am Zernsee in Werder (Havel). Quelle: Stadt Werder (Havel)

Werderaner können selbst aktiv werden

In einem nächsten Schritt sollen verschiedene Entwicklungsszenarien und ein Leitbild entwickelt werden. Diese sollen in einer Online-Präsentation am 16. Juni öffentlich vorgestellt werden. Voraussichtlich im August würden dann Planungswerkstätten durchgeführt, bei denen die Diskussion von städtebaulichen Testentwürfen im Fokus stehen wird.

Bis zum Jahreswechsel sollen die Planungen für das nördliche und südliche Bahnhofsumfeld entwickelt werden, so die Stadt. 

Von MAZonline