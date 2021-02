Stahnsdorf

Für Aufregung sorgen umfangreiche Fällarbeiten auf einem Stahnsdorfer Waldstück neben dem Landschaftsschutzgebiet Upstallwiesen: Nur wenige Bäume sind am Wochenende in der Parkallee/Ecke Potsdamer Allee nicht der Motorsäge zum Opfer gefallen. Hier will das Unternehmen „Karpowitz Immobilien und Projektentwicklung“ fünf Stadtvillen bauen – doch der Vorentwurf für den Bebauungsplan (B-Plan) war im Herbst von der Gemeindevertretung abgelehnt worden. Nun wolle der Investor vollendete Tatsachen schaffen, befürchteten Bürger. Bereits im Dezember waren erste Bäume an der Potsdamer Allee umgeschnitten worden.

Investor: „Es sind Arbeiten zur Waldpflege“

„Die Baumfällarbeiten werden jahreszeitenbedingt vollendet“, so Investor Silvio Karpowitz. „Es handelt sich um Arbeiten zur Waldpflege.“ Für die Menge und Art der Fällungen gebe es so gesehen keine Vorgaben. Es werde geerntet und ungepflegtes Unterholz entfernt, aber auch Bäume, die durch Trockenheit, Sturm oder Borkenkäfer geschädigt sind, entfernt. Genehmigung sei dafür keine nötig.

Das Grundstück an der Stahnsdorfer Potsdamer Allee. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Karpowitz ist sauer auf Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger). Auf dessen Wunsch hin habe er ein Seniorencafé in sein Vorhaben eingeplant, doch als es um den Beschluss des B-Plan-Entwurfes ging, habe sich Albers nicht mehr an seine Zusicherungen erinnern können oder wollen.

Vielmehr unterstützte Albers die Bürgerinitiative (BI), die Druck gegen das Projekt gemacht hatte. Die Tiere, das Grundwasser und die ortsprägenden Bäume gehörten zu den Argumenten der Gegner der Bebauung, die auch Seniorenwohnen versprach. In der Folge scheiterte Karpowitz mit seinem Anliegen.

Konflikt zwischen Investor und Bürgermeister

Nun wirft er Albers vor, selbst massiv Baumfällungen angeordnet zu haben und stellt die Frage: „Was ist ortsprägender? Die alten Bäume rund um die Dorfkirche oder die Bäume auf dem seit Jahren verwilderten Grundstück, die vorher niemandem als besonders ortsprägend aufgefallen sind?“ Albers zeigt sich jedenfalls entsetzt: „Vor Ort hat sich mir ein Bild des Grauens geboten, überall umgestürzte Bäume – furchtbar.“ Nun komme es auf ein eindeutiges Signal der Gemeindevertretung an, dass ein solches Verhalten nicht zu Baurecht führe.

Als „Freveltat“ bezeichnen die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) die Fällungen. Sie weisen darauf hin, dass auf Basis des Waldgesetzes bis zu 60 Prozent des Holzes entnommen werden dürfen. „Hier handelt es sich aber um einen Kahlschlag nach §10 Landeswaldgesetz Brandenburg, denn es sind augenscheinlich weniger als 40 Prozent der überschirmten Fläche stehen geblieben“, heißt es in der Stellungnahme der BI.

Man sei neugierig, ob die Rodung bei der Forstbehörde beantragt und von dieser genehmigt wurde, gehe aber davon aus, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliege, die mit bis zu 100 000 Euro geahndet werden könne. Auch eine Wiederaufforstung des Gebietes innerhalb von 36 Monaten sei im Landeswaldgesetz vorgesehen.

Die Bürgerinitiative trat gegen das Projekt an der Stahnsdorfer Parkallee/Potsdamer Allee ein. Quelle: Juliane Sommer

Auch die Fraktionen reagieren bestürzt auf die Entwicklung: „Wir empfinden dies als Provokation gegen die Entscheidung der Gemeindevertreterversammlung“, so etwa Bürger für Bürger. Mit der akzeptierten Umwandlung in Wald und den damit verbundenen Fällungen würden nun undemokratisch Tatsachen geschaffen. „Bei den Fällungen handelt es sich nicht um pflegende Maßnahmen, sondern es entspricht einem Kahlschlag, dem leider auch gesunde Bäume aus Trotz weichen mussten.“

Die Fraktion Bündnisgrüne/Linke sehen generell einen Konflikt zwischen Naturschutz und dem Bedarf an Wohnraum. Sie möchten klären lassen, ob die Fällungen rechtmäßig waren. Auf jeden Fall werde hier deutlich, dass es eines der Ziele des integrierten Gemeindekonzeptes (INSEK) sein müsse, innerörtliche Waldflächen zur ordentlichen Entwicklung der Grünflächen zu sichern.

So sollte das Bauvorhaben an der Potsdamer Allee/Parkallee in Stahnsdorf aussehen. Quelle: privat

Das Areal ist als Mischgebiet ausgewiesen. Vor rund 13 Jahren hatte hier bereits Lego Baurecht, doch das Projekt wurde nicht umgesetzt. Eine Klage des Investors gegen den Landkreis ist in diesem Zusammenhang anhängig. Man hofft, doch noch auf Basis des damals erteilten Baurechtes das Vorhaben umsetzen zu können. Karpowitz gibt zu bedenken: „Die Grundstücke wären schon lange bebaut, wenn Lego hingezogen wäre.“

Von Konstanze Kobel-Höller