Mit einer Klage gegen die Stahnsdorfer Gemeindevertretung möchte Christian Kümpel (FDP) auf eine Ungerechtigkeit gegenüber fraktionslosen Gemeindevertretern aufmerksam machen: Er darf keine Anträge stellen – zumindest nicht, wenn er sie fristgerecht einreicht.

Im September hatte Kümpel einen Antrag zur Verlängerung der S-Bahn von Teltow nach Stahnsdorf beim Vorsitzenden der Stahnsdorfer Gemeindevertretung, Michael Grundwald (Bürger für Bürger), eingereicht. Dabei sei es darum gegangen, dass sich die Gemeinde stärker positionieren solle, so der Teltower Anwalt Hans-Peter Goetz (FDP), der Kümpel vor dem Verwaltungsgericht Potsdam vertritt. Doch der Antrag wurde nicht auf die Tagesordnung gesetzt: Dieses Recht stehe laut brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) nur Fraktionen oder einer bestimmten Mindestanzahl von Gemeindevertretern zu, die gemeinsam einen Antrag stellen. Kümpel ist seit Austritt von Claude-Robert Ehlert aus der FDP als Einzelperson aber fraktionslos.

Stephan Reitzig, Sprecher der Gemeinde Stahnsdorf bestätigt, dass der Antrag abgelehnt wurde. Dies sei wegen des entsprechenden Paragrafen 35 Absatz 1 der Kommunalverfassung, aber „auch nach gründlicher Abwägung des Für und Widers einer Aufnahme der betreffenden Drucksache in die Tagesordnung“ geschehen.

Christian Kümpel ärgert sich: „Es kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite den Willen meiner Wähler im Gemeinderat vertreten soll, aber auf der anderen Seite genau daran gehindert werde, indem meine Vorstellungen von der Gestaltung unserer Region noch nicht mal zur Abstimmung gestellt werden.“ Hans-Jürgen Klein, FDP-Vorsitzender Stahnsdorfs, unterstützt sein Parteimitglied und erklärt: „Es geht dabei nicht nur um unseren Gemeindevertreter hier in Stahnsdorf. Es gibt in Brandenburg mit Sicherheit dutzende fraktionslose Gemeinderatsmitglieder, die in ihren Rechten beschnitten werden und keine Anträge für Tagesordnungen stellen dürfen.“

Eilantrag erlaubt, fristgerechter Antrag nicht

Kümpel beruft sich nun auf eine andere Stelle in der Kommunalverfassung, die jedem Gemeindevertreter das Recht gibt, Fragen und Anträge zu stellen. Goetz interpretiert dieses aktive Teilnahmerecht so, dass es keinerlei Begrenzung dahingehend gebe, dass nur Anträge zur Geschäftsordnung oder Gestaltung des Sitzungsverlaufes gestellt werden dürfen. „Es muss jedem Gemeinderatsmitglied möglich sein, Einfluss auf die Tagesordnung zu nehmen.“ Gegenüber der MAZ erklärt er weiter, dass es sogar möglich wäre, zu Beginn der Sitzung einen Eilantrag zu stellen – nicht aber einen reinen Sachantrag, wenn er pünktlich einlangt. Dazu gebe es zwei verschiedene Regelungen in der Kommunalverfassung.

In anderen Kommunen sind Anträge Fraktionsloser möglich

Das gehe aber sehr wohl in anderen Kommunen, so etwa in Teltow. Hier dürfen die beiden parteilosen Stadtverordneten Eberhard Adenstedt und Eric Gallasch durchaus auch Beschlussanträge für die Tagesordnung einreichen, sagt Goetz, selbst Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltow. Sollte nun das Gericht entgegen seiner Erwartungen entscheiden, dass die Stahnsdorfer Auffassung stimmt, dann hätte sich Teltow rechtswidrig verhalten, so Goetz, der unbedingt noch in dieser Wahlperiode – also bis 2025 – eine Entscheidung haben möchte.

Andreas Carl vom brandenburgischen Ministerium des Innern und für Kommunales teilt auf MAZ-Anfrage mit, dass das aktive Teilnahmerecht ausdrücklich nicht das Recht beinhalte, Anträge in die Tagesordnung aufnehmen zu lassen, da hier §35 Absatz 1 Satz 2 entgegenstehe. Hier sind die Voraussetzungen für die Aufnahme von Beratungsgegenständen in die Tagesordnung genannt. „Eine Antragsbefugnis für einen einzelnen Gemeindevertreter ist nicht vorgesehen.“

