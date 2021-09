Stahnsdorf

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark haben zwei Männer sich schwere Verletzungen zugezogen. Einer der beiden fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Auto durch den Ort, als er sich kurzfristig entschloss, den Wagen zu wenden. Ein Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte seitlich in das Auto. Jenes überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Mehrere Personen hörten den Zusammenstoß und eilten zur Unfallstelle. Sie versorgten den Motorradfahrer. Der Autofahrer blieb zunächst im Fahrzeug eingeschlossen, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Teltow und Stahnsdorf ihn befreiten.

Beide kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in umliegende Krankenhäuser – einer der Männer wurde mit einem Rettungswagen, der andere mit einem Hubschrauber transportiert.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, dieser beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Von Stähle/RND