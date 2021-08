Stahnsdorf

„Ja prima, jetzt geht es richtig weiter“, freute sich Heiko Ebert, als der Verkauf der Pardemannvilla in der Ruhlsdorfer Straße 1 im Stahnsdorfer Bauausschuss auf der Tagesordnung stand. Gemeinsam mit anderen Unternehmern hatte er sich voriges Jahr als „Arbeitsgemeinschaft Relaxed Working“ um das Objekt beworben. Die Bietergemeinschaft möchte die Villa für 265 000 Euro kaufen, für 1,2 bis 1,5 Millionen Euro sanieren und im Anschluss als Bildungs- und Gesundheitshaus nutzen. Doch dann stellte sich heraus: „Es gibt gar keinen Beschluss, dass verkauft werden soll.“ Schlimmer noch: 2017 war entschieden worden, dass das Objekt gar nicht veräußert werden soll. „Das ist uns da das erste Mal richtig offenbart worden. Ich dachte mir: Was soll der ganze Spaß?“

250.000 Euro wurde als Mindestgebot für das Haus in der Ruhlsdorfer Straße verlangt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Ebert, der mit seiner Familie in Stahnsdorf wohnt, war voriges Jahr auf einem Immobilienportal auf die Verkaufsanzeige gestoßen. Mindestangebot für das Haus: 250 000 Euro. Als er sein Interesse in der Gemeinde angab, wurde er von der Verwaltung aufgefordert, ein Nutzungs- und Sanierungskonzept vorzulegen sowie einen Kaufpreis zu nennen.

Gemeinsam mit einer Architektin und mit dem Unternehmen Lernwerk zusammen entstand die Idee eines Bildungs- und Gesundheitshauses, die dann auch im Mai in einer Online-Sitzung präsentiert wurde. Vorbereitende Arbeiten, die bisher Unternehmerkosten von bis zu 30 000 Euro ausgemacht haben dürften, schätzt Ebert.

Gemeinde: „Markterkundung durchgeführt“

Die Gemeinde hatte im Herbst erklärt, man habe eine „Markterkundung für das Gebäude durchgeführt, um Interessenten zur Abgabe von Nutzungskonzepten und Sanierungsideen aufzufordern.“ Ebert betont, dass für ihn das gesamte Verfahren den Charakter einer öffentlichen Ausschreibung hatte – vom Angebot im Internet über die gesamte Kommunikation mit der Gemeinde, den Wunsch nach einem detaillierten Nutzungs- und Sanierungskonzept bis zur aktuellen Beschlussvorlage, in der ausdrücklich schon der Verkauf an einen Interessenten zu angegebenen Bedingungen beschlossen werden soll.

„Zum Verkauf steht...“

Tatsächlich ist in dem Inserat auf Immoscout kein Vermerk zu finden, dass es sich nur um eine Markterkundung handeln könnte. Vielmehr beginnt die Objektbeschreibung mit: „Zum Verkauf steht ein historisches Mehrfamilienhaus aus den 1920ern.“ Auch aus der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Ebert, soweit sie der MAZ vorliegt, ist dies nicht zu entnehmen.

So ist etwa dem Exposé der Gemeinde unter dem Punkt „Verfahren, Fristen“ zu entnehmen, dass nach einem Höchstgebotsverfahren gearbeitet werde, die Sicherung des Gebäudeerhalts vertraglich und grundbuchlich gesichert und im Kaufvertrag eine Mehrerlösklausel aufgenommen werde. Schließlich erläuterte die Gemeinde dem Interessenten nach Abgabe des Gebotes, dass damit zu rechnen sei, „dass die Gemeinde in ihrer Sitzung am 15.06.2021 über den Verkauf des Grundstückes entscheidet“.

Das Expose und die Eingangsbestätigung des Kaufangebotes – in beiden Fällen wird klar vermittelt, dass das Haus verkauft werden soll. Quelle: privat

Mittlerweile habe er sich „von einigen Gemeindevertretern erklären lassen, was da eigentlich im Hintergrund so läuft“, sagt Ebert. Er sei jetzt davon überzeugt, dass es sich bei der Sache um einen „Alleingang des Bürgermeisters“ handle. Um einen Gesprächstermin mit diesem hat er vor einer Woche gebeten, noch wartet er auf den Rückruf.

Ablauf aus Sicht der Verwaltung

In der Zwischenzeit hat auch der Finanzausschuss getagt und sich ausführlicher mit dem Thema beschäftigt. Andreas Günther, Kämmerer der Gemeinde, plädierte für einen Verkauf des Hauses. Zwar habe es 2017 den Beschluss gegeben, dass die Pardemann-Villa nicht verkauft werden solle, doch es seien vier Jahre ins Land gegangen. „Die Gebäudestruktur hat sich nicht nachhaltig verbessert.“

Daher habe man das Haus im Internet für das Mindestangebot von 250 000 Euro zum Verkauf angeboten. Die Rückmeldungen seien enorm gewesen, es habe eine dreistellige Zahl an Interessenten gegeben, so der Kämmerer. Besichtigungstermine gaben den Bewerbern die Möglichkeit, sich ein Bild über den Zustand zu machen: Das Haus sei unbewohnt, ohne Heizung und nicht vermietbar, fasst Günther zusammen.

Kauf(vertrags)entwürfe liegen vor

Die Ideen von fünf Bewerbern wurden schließlich den Gemeindevertretern im Mai vorgestellt, zwei seien jetzt noch im Rennen. „Für beide liegt ein Kaufentwurf mit Preis vor“, so der Kämmerer. Wichtig seien der Erhalt und die Nutzung des Hauses, betont er. Im Haushalt der Gemeinde seien dafür keine Eigenmittel vorhanden, auch bei der Wohnungsgesellschaft Woges sei mittelfristig nicht absehbar, dass sie das Haus fürs Wohnen nutzbar machen könne.

Dennoch konnte er die Mitglieder des Finanzausschusses nicht von einem Verkauf restlos überzeugen. Die CDU möchte auf jeden Fall nicht nur zunächst eine Aufhebung des alten Beschlusses, sondern auch von einem Sachverständigen wissen, was das Objekt wert ist. Eine Berechnung mit Hilfe des Bodenrichtwertes hätte jedenfalls schon deutlich mehr als die veranschlagten 250 000 Euro ergeben, so Alexander Schweda.

Die Grünen möchte „eines der letzten Tafelsilber der Gemeinde“ nicht hergeben. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Grünen sähen in dem Gebäude, das sie als „eines der letzten Tafelsilber der Gemeinde“ bezeichnen, lieber ein Haus der Vereine. „Wir sollten nicht etwas entscheiden, wenn wir keine gute Idee haben – und schon gar nicht für so wenig“, so Bettina Schmidt-Faber. „Denn wenn es weg ist, ist es weg.“

Die Verwaltung wünscht sich vor allem eines: „Wir brauchen einen Plan, wie wir damit umgehen sollen. Die Substanz wird nicht besser.“ Vom Finanzausschuss bekommt sie diesen vorerst nicht, fünf Mitglieder empfehlen den Antrag, drei sind dagegen.

Auch wenn er von der Situation ernüchtert ist – Ebert hat noch nicht aufgegeben. Er hofft auf ein gutes Ende. „Wir finden unser Konzept so toll – und es ist auch das, was Stahnsdorf braucht, so ein Bildungshaus, in Verbindung mit gesundheitlichen Angeboten. Ganz viele aus der Region fahren dafür nach Berlin.“

