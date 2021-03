Stahnsdorf

Mit einer eigenen Initiative prescht Stahnsdorf in Sachen Gratis-Schnelltest vor: Ab Samstag, 10.30 Uhr, können sich symptomfreie Personen in der Gemeinde kostenlos testen lassen. Das regionale Vorhaben, das gemeinsam mit Teltow und Kleinmachnow beschlossen wurde, soll außerdem am Mittwoch mit vorerst insgesamt sieben Standorten starten.

Als Testort für den Frühstart hat die Gemeinde den Verwaltungstrakt ihres ehemaligen Wirtschaftshofes in der Poststraße 2 auserkoren. Das mittlerweile leergezogene Gebäude wurde in den vergangenen Wochen grundgereinigt und umgestaltet, um seinen neuen Aufgaben gerecht zu werden. Nun stehen hier neben einem Empfangsbereich zum Datenabgleich auch bis zu vier Testkabinen zur Verfügung, von denen in der Anfangsphase zwei genutzt werden sollen. In einem mobilen Labor werden die Abstriche vor Ort ausgewertet, die Ergebnisse stehen innerhalb von 15 bis 30 Minuten per App zur Verfügung. Bei Bedarf kann das Dokument auch ausgedruckt werden.

Apotheke testet mit geschultem Personal

Betrieben wird das Schnelltest-Zentrum von der Apotheke Stahnsdorf in der Wannseestraße, die geschultes Personal bereitstellt. Jeweils montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr besteht hier künftig die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Bedingung dafür ist eine Voranmeldung über das Buchungssystem auf der Website apotheke-stahnsdorf.de, alternativ ist das auch telefonisch unter der Tel. 0151/18 92 63 07 möglich.

Regionale Initiative

Stahnsdorf betrachtet dieses durch die Gemeinde unterstützte Angebot als Auftakt zur Bildung des bereits beschlossenen Corona-Schnelltest-Netzwerks der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) (die MAZ berichtete mehrfach). Doch tatsächlich handelt es sich dabei nicht um die erste Möglichkeit, sich in der Gegend gratis testen zu lassen, haben doch die Kammerspiele Kleinmachnow diese Woche bereits eine Spende von 250 hochwertigen Tests direkt an die Bewohner der Region kostenlos weitergegeben.

Am Montag soll nun voraussichtlich das Buchungssystem für die geplanten vorerst sieben Standorte in den drei Kommunen starten, an denen ab Mittwoch vom Kammerspiel-Team und dem Labor Dedimed (Testort Rathaus Kleinmachnow) ebenfalls Schnelltests angeboten werden soll. Das Ziel dabei ist, dass mindestens ein Viertel bis die Hälfte der Bewohner der Region pro Woche getestet werden können – das wären rund 20 000 Personen.

