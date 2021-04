Stahnsdorf

Ab Mai wird es auch in Stahnsdorf einen Wochenmarkt geben. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt, doch immer mittwochs von acht bis 15 Uhr sollen Kunden dann auf dem Friedrich-Weißler-Platz einkaufen können.

Marktbetreiber Rico Simolke freut sich über den gestiegenen Zuspruch der Kunden, den die Märkte in den letzten Monaten erfahren haben. „Wir haben den Vorteil, dass es nicht so beengt ist wie im Supermarkte, außerdem sind wir immer draußen an der immer an der frischen Luft.“ Sechs Händler haben ihren Stand bereits zugesagt. Der Platz böte aber noch Kapazitäten, die bei Simolke gern per E-Mail an marktbetreiber@icloud.com angefragt werden können.

Alle Wochenmärkte der Region im Überblick Wochenmärkte TKS Dienstag: Teltow, Parkplatz in der Zehlendorfer Straße Ecke Zeppelinufer, 8 bis 15 Uhr Mittwoch: Stahnsdorf (ab Mai, Start noch offen) Friedrich-Weißler-Platz, 8 bis 15 Uhr und Kleinmachnow, Adam-Kuckhoff-Platz, 8 bis 16 Uhr Donnerstag: Kleinmachnow, Rathausmarkt, 8 bis 16 Uhr Freitag: Kleinmachnow, Adam-Kuckhoff-Platz, 8 bis 16 Uhr Samstag: Kleinmachnow, Adam-Kuckhoff-Platz, 8 bis 12 Uhr

Coronabedingte Einschränkungen der Frischemärkte gibt es bislang kaum, da Lebensmittel auch während des Lockdowns durchgängig verkauft werden dürfen. Es gelten allerdings auch hier die einschlägigen Hygieneregeln, etwa die Pflicht, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen.

Von Madlen Pilz