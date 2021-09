Stahnsdorf denkt über Mitfahrbänke in den Ortsteilen nach

Stahnsdorf

Der Stahnsdorfer Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport hat die Errichtung von Mitfahrbänken in den Ortsteilen Güterfelde, Schenkenhorst, Sputendorf sowie im Siedlungsgebiet Kienwerder empfohlen. Er folgte damit einer Beschlussvorlage der CDU. Die Kosten werden mit 22.500 Euro angegeben. Zu deren Deckung sollen beim Land 18.000 Euro aus Lottomitteln beantragt werden. Die restlichen Aufwendungen sollen die Ortsteile selbst tragen. In der Vorlage heißt es, die Anbindung der Stahnsdorfer Ortsteile mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei zwar gut, aber nicht ausreichend, vor allem abends, an Feiertagen und Wochenenden.

Mitfahrbänke sind mit den früheren Tramper-Standorten vergleichbar. Es muss aber niemand, der mitgenommen werden möchte, ein Pappschild in die Luft halten. Stattdessen sind bis zu fünf Richtungsanzeiger mit den Zielorten der näheren Umgebung vorgesehen. Die Mitfahrer klappen den Anzeiger je nach Fahrtwunsch aus. Es gibt aber auch Bänke ohne Anzeiger, vor allem in Gegenden, in denen es nur ein häufig angesteuertes Ziel gibt.

Mitfahrbänke sind in Deutschland mittlerweile recht verbreitet. Sie sollen den Initiatoren zufolge keine Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr darstellen, sondern ihn ergänzen. Die Stahnsdorfer CDU-Fraktion verweist in ihrem Antrag nicht nur darauf, dass es klimaschonender ist, wenn die Kapazitäten der oft nur mit einer Person besetzten Pkw besser ausgenutzt wird, sonder

n auch auf die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. „Auf diese Weise lernt man seinen Ortsnachbarn kennen und kommt ins Gespräch“, heißt es in dem Papier. Die Anregung für die CDU-Initiative kam aus Potsdam, wo es Mitfahrbänke bereits gibt.

Von Stephan Laude