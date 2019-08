Stahnsdorf

„Die perfekte Umgebung für meine Skulpturen, ein Goldgriff“, begeisterte sich Bildhauerin Franziska Gußmann und ein Besucher ergänzte: „Ein sehr schönes Gehäuse für Ihre Skulpturen.“ Die Künstlerin aus Oehna bei Jüterbog stellte ihre Holzkunstwerke zum ersten Mal auf dem Stahnsdorfer Südwestkichhof im Mausoleum der Familie Haertmann aus. Und es kamen sehr viele Gäste, berichtete die Brandenburger Künstlerin Gußmann, die an diesem lauen Sommerabend auch noch nach Einbruch der Dämmerung Gespräche mit interessierten Gästen führte. „Die Resonanz übertraf alle unsere Erwartungen“, bilanzierte auch Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt.

Open-Air-Bühne vor der Kirche

„Nichts ist lebendiger als ein Friedhof…“ schrieb bereits Theodor Fontane und so erlebten gut 1000 Gäste des Kirchhofs am Samstag einen wunderschönen Sommerabend. Der Platz vor der Stabholzkirche verwandelte sich in eine Open-Air-Bühne, ideal für den Auftritt von „Pinsel-Heinrich“-Zille alias Albrecht Hoffmann. Das Publikum lag ihm und seinem Gassenhauer-Vortrag mit Liedern von Claire Waldorf oder Paul Linke zu Füßen, bestens versorgt mit sommerlichen Snacks.

Zum 7. Mal hat der Förderverein des größten evangelischen Friedhofs in Deutschland, Künstler, Musiker, Schauspieler und Lichtbildner eingeladen, die Attraktivität des denkmalgeschützen Ensembles für sich zu entdecken. „Aufgeräumt wie im Wohnzimmer sollte es in den Mausoleen aussehen“, berichtete Ihlefeldt von den Vorbereitungen, die seine Friedhofsgärtner umgesetzt haben. Natürlich durften auch keine Nägel in die Wände gehämmert werden.

Zu entdecken gab es eine Menge. „25 Mausoleen gehören zum 110 Jahre alten Friedhof“, erläuterte Ihlefeldt. „Das sind nicht sehr viele, aber in der Entstehungszeit waren Mausoleen als Begräbnisstätten schon kaum noch gefragt.“

Einblick in eine Gruft

Dabei sind die prächtigen Bauten es wert, näher betrachtet zu werden. Wer sich traute, besichtigte zum Beispiel die im Keller mit Särgen gefüllte Gruft des Familiengrabes der Casparys. Das Mausoleum, gebaut im Stil eines kleinen Tempels, gehörte zu den Besucher-Magneten, bei denen die Architektur mit der Ausstellung der Künstlerin Frauke Schmidt-Heilig wetteiferte. Fast andächtig lauschte man hier dem kurzen Konzert der drei 14- bis 16-jährigen Nachwuchsmusikern, auf deren Programm Stücke von Gershwin, Cohen und Schubert standen. Die Gedanken wanderten dabei auch zu der jüdischen Berliner Unternehmerfamilie Caspary, die in Kanada lebt und Deutschland seit 1945 nicht mehr besucht hat

Als gotischer Turm gedacht, kommt die expressionistische Grabanlage geschaffen von Max Taut für Otto Julius Wissinger ohne Wände aus. Zum ersten Mal beleuchtet, war sie das beliebteste Fotomotiv des Abends. „Unser Konzept geht auf“, freute sich Ihlefeldt. „Wir wollen, dass die Besucher nicht mit Gruselgefühlen, sondern tiefenentspannt nach Hause gehen.“ Mit Alphorn-Musik, die in der Ferne am besten wirkt, klang der Abend mit Genuss aus.

Von Gesine Michalsky