In Stahnsdorf haben sich Betrüger als Microsoft-Techniker ausgegeben und einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Das teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit. Am Samstag hatte ein Stahnsdorfer den Anruf des angeblichen Microsoft-Mannes bekommen. Im Gespräch, welches auf Englisch stattfand, teilte der bislang Unbekannte mit, dass die Softwareversion eines Windowsprogramms abgelaufen sei und der Angerufene nun, für die Aktualisierung, Gutscheinkarten kaufen und diese als Bezahlung nutzen soll. Im Laufe des Gespräches, welches sich über mehrere Stunden hinzog, wurde der Angerufenen überredet, ein Programm herunterzuladen. Mkit dieser Software bekam der Betrüger Fernzugriff auf den Rechner. Der Geschädigte erwarb sodann mehrere Gutscheinkarten, deren Codes er dem Betrüger über seinen PC mitteilte. Dem Mann entstand so ein Schaden von mehreren hundert Euro. Erst am Montag, nachdem das Opfer erneut aufgefordert wurde, Gutscheinkarten zu erwerben, wurde der Betrug bemerkt und die Polizei informiert.

Polizei rät: Computer sofort vom Netz nehmen

Die Polizei rät, bei solchen Anrufen einfach den Hörer aufzulegen, auf keinen Fall aber Bank- oder Kreditkarteninformationen zu geben. Wer bemerkt, dass er Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, sollte den Rechner sofort vom Internet trennen und herunterfahren. Anschließend sollte man von einem nicht infizierten Computer aus sofort die betroffenen Passwörter ändern, rät die Polizei.

Von MAZonline