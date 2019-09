Stahnsdorf

Wegen einer Unfallflucht alarmierten am Samstagabend gegen 19.20 Uhr mehrere Zeugen die Polizei. Sie hatten in Stahnsdorf beobachtet, wie ein kleines Auto die Straßenabsperrung auf der Lindenstraße in Höhe Stahnsdorfer Hof umfuhr und in Richtung Teltow verschwand.

Ein Zeuge verfolgt den Unfallwagen

Am Unfallort hatte der Wagen ein Kennzeichen verloren, außerdem folgte ihm ein Zeuge bis nach Teltow. Hier bremste die Polizei die Flucht aus. Die Autofahrerin (62) war so betrunken, dass sie nicht mal mehr pusten konnte. Den Führerschein hat die Polizei der Dame bereits vor ein paar Jahren abgenommen. Sie muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein verantworten.

Drei Männer am Steuer, aber kein einziger Führerschein

Ohne Fahrerlaubnis sind am Wochenende in Teltow und in Kleinmachnow drei weitere Autofahrer erwischt worden. Ein 19-Jähriger – er hatte noch nie eine Fahrerlaubnis. Ein 46-Jähriger, der seinen Führerschen sechs Tage zuvor wegen eines einmonatigen Fahrverbotes eingebüßt hatte. Und ein 37-Jähriger, der unter Drogen stand und dem vor langer Zeit die Fahrerlaubnis aberkannt worden war.

