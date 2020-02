Stahnsdorf

Anlass dieses Cartoons waren viele Gedanken. Natürlich war da die Beruhigung, dass dem Bauarbeiter, der die Bombe gefunden hat, nichts passiert ist, und Dankbarkeit gegenüber dem Sprengmittelexperten Herrn Mike Schmitzke und allen Helfern, die vor Ort waren. Das hätte auch ganz anders ausgehen können! Unter der kontrollierten Sprengung war zum Glück nur die Dixi-Kacke ziemlich am Dampfen.

Der Sachschaden danach ist ärgerlich und die Sorge um Haus und Hof umstehender Gebäude ist selbstverständlich. Knallharter Kapitalismus zeigt sich im Umgang der Versicherungen mit den Betroffenen. Ein wenig Menschlichkeit steht nicht im Vertrag. Den Part übernehmen die Nachbarn, Bekannten, Freunde, die Spendenaktionen starten. Vielleicht schmeißt Stahnsdorf eine Soliparty mit Bombenstimmung, um die seelisch getroffenen aus ihrem Loch herauszuholen. Spenden versichert!

Ich wohne in Stahnsdorf, bin am Freitag mit meinen Kindern und der Bahn vom Skiurlaub zurück gekommen. Wir freuten uns auf zu Hause. Während der Fahrt erfuhren wir, dass in Stahnsdorf Evakuierungen aufgrund eines Bombenfundes stattfinden. Ohje, unsere Mietwohnung liegt genau auf der Grenze des Sperrgebiets, dachte ich, als ich die ersten Bilder bestaunte. Wir überlegten, ob wir auch raus müssten oder bleiben dürften.

Das Ganze erinnerte mich an die Erzählungen meines Vaters über den Mauerbau '61 in Berlin, so in Kleinformat. Das Bangen, wo genau nun die Grenze gezogen wird, Grenzposten, Straßensperrungen, die nicht mehr jeden durchließen. Später mischte es sich mit Gedanken der Wiedervereinigung. Die Grenzen waren schließlich wieder offen... nicht nach 40 Jahren, nein, schon nach nur einer Nacht konnten fast alle wieder in ihre vier Wände zurück, Wiedervereinigung mit dem zu Hause, wie selbstverständlich das im Alltag ist.

So eine Aktion weckt wohl in jedem irgendwelche Gedanken. Immer wieder neue Sperrkreisbilder wurden in der Mietergemeinschaft gepostet, spekuliert, ob die Gemeindehelfer wohl gleich klingeln würden und wir die Nacht im Gemeindesaal verbringen müssten. Nur die wichtigsten Sachen sollten dann mit. Was ist wichtig?

Gegen 21 Uhr war klar, dass wir auch Sperrkreis-Bewohner sein sollten. So zogen alle los aus dem Haus, die da waren, jede Familie aus unserem Wohnblock fand in Windeseile eine Lösung. Das ist doch wunderbar. Es sind Geschichten entstanden, von denen werden die Kinder später noch erzählen. Real-life.

Wir, mit dem Zug aus Österreich in Südkreuz angekommen, landeten mit der S-Bahn um 22 Uhr in Teltow. Koffer hatten wir ja eh dabei. Dankbarkeit war da, darüber, dass die Familie und Stahnsdorfer Bekannte schon am Nachmittag Übernachtungsmöglichkeiten anboten. Zusammenhalt im Ernstfall spüren, auch eine Erfahrung!! Eine gute Erfahrung.

Wir entschieden uns dennoch für eine Jugendherberge im Grunewald. Auch dort super Mitgefühl und Empfang mit den Worten „Ach sie Armen, komm' se mal her, wir haben ja schon von Stahnsdorf im Radio gehört.“

Auch dort wackelten die Fenster um 3:30 Uhr und die Druckwelle war zu spüren. Wie müssen die Kriegskinder sich damals, vor über 70 Jahren, gefühlt haben, als Bomben fielen und die Familie mit den wichtigsten Sachen im Luftschutzbunker saß? So lange lag die dicke Bombe in Stahnsdorf herum. Ein Schläfer. Wie viele Schläfer hat das Land noch?

Die Entschärfung misslang. Die Detonation weckte sogar noch Berliner in Kreuzberg. Die Bombe sollte uns wohl wachrütteln. Schon sprangen die Gedanken wieder zum nächsten Thema. Zum Glück ist der Krieg lange her und sollte auch in Zukunft durch jeden Einzelnen regional und überregional verhindert werden. Kein Extremismus und keine der Religionen sollte je wieder verursachen, dass Bomben Existenzen zerstören und Ängste wecken.

Ich frage mich, wen oder was sollte diese schwere Bombe damals zerstören? Auf der Suche danach im Netz stoße ich auf erschreckende Infos über damalige Arbeitslager, Bunker und Monitionsbau im Raum Teltow/ Stahnsdorf/ Kleinmachnow.

Und weil dieser eine Bombenfund so viele Geschichten auslöste, musste ich mir Stift und Zettel schnappen, um ein wenig Humor und Glück im Unglück in die Ernsthaftigkeit des Themas zu bringen.

Von Eike Ines Redlich