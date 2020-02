Bombensprengung in Stahnsdorf – der Morgen danach

Stahnsdorf

Am Morgen nach der Bombensprengung sind in Stahnsdorf die Spuren der Nacht noch deutlich zu sehen. Gegen 3.30 Uhr am frühen Morgen hatte Sprengmeister Mike Schwitzke die 500-Kilogramm-Fliegerbombe gesprengt nachdem der Versuch, sie mit einem Wasserschneidegerät zu entschärfen, gescheitert war.

Ein Baggerfahrer hatte die Bombe am Freitagmittag bei Arbeiten auf der Baustelle an der Wilhelm-Külz-Straße gefunden, mehrere tausend Menschen mussten kurzfristig evakuiert werden. Die Sprengung verursachte Schäden an mehreren Häusern, Dächer wurden abgedeckt, Fenster zerbrachen. Mehrere Häuser sind für unbewohnbar erklärt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Stahnsdorfer Bombe doppelt so groß wie üblich

Die genaue Anzahl der Häuser und der betroffenen Menschen nannte der Sprecher zunächst nicht. „Sie sind alle inzwischen in Hotels und bei Bekannten untergekommen. Wie es für sie weitergeht, kann das Ordnungsamt erst am Montag sagen“. Die Höhe des Sachschadens war am Morgen enoch unklar. Rund 6000 Menschen mussten wegen des Blindgängers ihre Wohnungen verlassen. Sie verbrachten den Abend in zwei Notquartieren - dem Rathaus und einer Sporthalle.

Kurz vor 19.00 Uhr deutete sich an, dass sich die Entschärfung bis in den Samstagmorgen hinziehen könnte. Sprengmeister Mike Schwitzke sagte im RBB, dass die gefundene Bombe doppelt so groß sei wie die Exemplare, die sonst in Potsdam gefunden werden.

