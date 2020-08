Stahnsdorf

Der Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf erhält den diesjährigen brandenburgischen Denkmalpflegepreis. Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) folgt damit dem Vorschlag der Jury und würdigt den Verein für seine beispielhafte Rettung und Erhaltung des Denkmals Südwestkirchhof Stahnsdorf. „Diese Auszeichnung ist eine deutliche Motivation und Anerkennung aus der Landesregierung, für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement“, teilt der Verein mit.

Am 10. Januar 2000 wurde der Förderverein für den Südwestkirchhof Stahnsdorf ins Leben gerufen. „Vor 20 Jahren fanden sich sieben Menschen, denen dieses besondere Kulturdenkmal am Herzen lag, eine Institution zu gründen, die sich ehrenamtlich für den Erhalt des kunst- und kulturhistorischen und unter Denkmalschutz stehenden Südwestkirchhofs zu engagieren“, so Friedhofsleiter Olaf Ihlefeldt.

Der Leiter des Südwestkirchhof Stahnsdorf, Olaf Ihlefeldt. Quelle: Friedrich Bungert

Aus dem kleinen Kreis der Gründungsmitglieder wurde ein Verein mit fast 400 Mitgliedern und Förderern in ganz Deutschland. „Es ist dem Verein gelungen, öffentliches Interesse zu wecken und gesellschaftliche Akzeptanz für diesen außergewöhnlichen Ort zu gewinnen“, so Ihlefeld weiter, „mit den vielen unkonventionellen Wegen, etwa einen Ort der Bestattung und Erinnerung auch zu einem kulturellen Begegnungsort zu machen, wurden deutschlandweit Maßstäbe gesetzt.“

Führungen und Kulturveranstaltungen auf dem Friedhof

Auch die aktive Arbeit im europäischen Netzwerk der bedeutenden Friedhöfe Europas ist eine tragende Säule der Vereinsarbeit. Noch vor zwei Jahrzehnten befremdlich, heute jedoch nicht mehr wegzudenken, sind Führungen für Erwachsene und Kinder, Konzerte in der norwegischen Holzkirche, Sommerabende und Kulturnächte mit Poesie, Musik, Tanzperformances, Filmaufführungen und Kunst.

Norwegische Holzkirche auf dem Südwestkirchhof. Quelle: Dirk Pagels

Zuletzt wurden Szenen für die Serie „Dark“ auf dem Südwestkirchhof gedreht. Nun kommen immer wieder Fans an die Originaldrehorte.

Die immer wieder neu gewonnen Spender haben maßgeblich dazu beigetragen, wertvolle Baukunst des 19. Und 20. Jahrhunderts durch Sanierung, Reparatur oder Restaurierung zu bewahren.

