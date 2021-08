Stahnsdorf

Statt in ihren barrierefreien Bürgerhäusern sollen Sputendorfer und Schenkenhorster ab September im ersten Stock der Schenkenhorster Feuerwache wählen gehen – Aufzug gibt es keinen. Das sorgt für Unmut.

Um das Wahlgeheimnis sicherzustellen, dürfen seit vorigem Jahr Wahllokale mit weniger als 50 Wahlberechtigten ihre Stimmzettel nicht mehr selbst auszählen, sondern müssen sie in einem anderen Wahlbezirk mit dessen Wahlunterlagen auswerten lassen. Daher hat Brandenburgs Landeswahlleiter nun empfohlen, die Wahlbezirke für mindestens 250 Wahlberechtigte zu bilden, so Frederike Alm von der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters. Damit würde auch das von Dominik Lück, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus der Potsdamer Kanzlei Dombert, umstrittene Transportieren der Stimmzettel durch Einzelpersonen in Privatautos wegfallen.

Wo Bürger und Bürgerinnen am Wahltag tatsächlich ihre Stimme abgeben können, entscheiden aber die Gemeinden, „je nach den örtlichen Gegebenheiten und der zu erwartenden erhöhten Briefwahlbeteiligung“, so Frederike Alm. „Hierauf hat der Landeswahlleiter keinen Einfluss.“ Stahnsdorf hat nun einen gemeinsamen Wahlbezirk für Sputendorf und Schenkenhorst beschlossen, als Wahllokal soll die Feuerwache Schenkenhorst dienen. Doch beide Wahlbezirke hatten bei der vergangenen Wahl mehr als 400 Wahlberechtigte und mehr als 200 Wähler – warum also?

Mehr Briefwahllokale, weniger „echte“ Wahllokale

Als Gründe nennt Gemeindesprecher Stephan Reitzig, dass die Wahlvorstände gerade zu Pandemie-Zeiten quantitativ gut zu besetzen seien, was generell eine anspruchsvolle Aufgabe sei, sowie den allgemeinen Anstieg der Einwohnerzahl und den Wegfall einzelner Wahllokale etwa durch gesetzliche Bestimmungen. So sei etwa keine Stimmabgabe mehr in Seniorenheimen wie dem Florencehort Kienwerder erlaubt. Auch gebe es allgemein eine höhere Zahl an Briefwählern. Insgesamt erhöht Stahnsdorf die Zahl der Briefwahllokale von zwei auf sieben, gleichzeitig reduzieren sich die Wahllokale „vor Ort“ aber von elf auf ebenfalls sieben.

Das neue Sputendorfer Wahllokal für dann 909 Wahlberechtigte sei für beide Ortsteile zentral gelegen, betont Reitzig, der außerdem auf die Möglichkeit zur Briefwahl verweist. Die Entfernung für die Wähler würde größtenteils unter zwei Kilometern, vielfach unter einem Kilometer liegen.

Barrierefrei ist nur das Notwahllokal

Das Wahllokal im ersten Stock sei zwar nur über eine Treppe erreichbar, doch im Büro der Feuerwehrleitung werde ein barrierefreies Notwahllokal eingerichtet. „Die Alternative, das Wahllokal in der Fahrzeughalle einzurichten, wurde von der Gemeindewehrführerin abgelehnt“, heißt es in einem Schreiben von Vizebürgermeistern Anja Knoppke an die Ortsvorsitzenden. „Der Weg der Kameraden bei einem Einsatz geht durch die Fahrzeughalle – da wäre die Wahl gleich mal ungültig“, erklärt Feuerwehr-Chefin Steffi Pietzner, weshalb ein Wahllokal hier nicht möglich ist. Sie befürchtet nun noch, dass die Ausfahrt der Wehr oder die Privatautos der Feuerwehrleute von den Wählern zugeparkt werden – auf das Parkkonzept der Gemeinde für den Wahltag wartet sie nämlich noch.

Dominik Lück, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht bei Dombert Rechtsanwälte (links) und Rolf-Denis Kupsch, Ortsvorsteher in Sputendorf. Quelle: Klaus D. Fahlbusch und Heinz Helwig

Rolf-Denis Kupsch, Sputendorfs Ortsvorsteher, ist sauer: „Wir hatten die beste Wahlbeteiligung in ganz Stahnsdorf. Für die Bürger war die Wahl Ehrensache und gesellschaftliches Ereignis zugleich.“ Er sieht ein Stück Tradition verloren gehen und befürchtet, dass die Wahlbeteiligung zurück geht. „So etwas kann doch nicht einfach über den Kopf der Bürger hinweg von der Verwaltung bestimmt werden! Wir sind wieder einmal enttäuscht und fühlen uns als eingemeindeter Ort ins Abseits gedrängt.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Fachanwalt Dominik Lück findet solche Entscheidungen unglücklich: „In Zeiten, in denen immer mehr Leute der Meinung sind, dass wir ohnehin nicht mehr in einer Demokratie leben, ist es ein schlechtes Zeichen, Wahllokale zusammenzulegen. Das nimmt dem Ortsteil auch Identität.“ Er befürchtet, dass es die Wahlmüdigkeit beschleunige, wenn der Zugang zur Abstimmung erschwert werde. „Das ist politisch einfach doof.“

Von Konstanze Kobel-Höller