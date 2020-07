Stahnsdorf

Ein Bus der Regiobus Verkehrsgesellschaft Potsdam-Mittelmark GmbH soll 33 Geflüchtete aus dem Übergangswohnheim in Stahnsdorf am Donnerstag in die Quarantänestation des Landeskreises nach Teltow bringen. Derzeit laufen dafür die Vorbereitungen für den Umzug. 19 Geflüchtete davon haben sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Die übrigen Bewohner des Heimes sind Familienangehörige. Unter den 19 Infizierten befinden sich sechs neue Fälle. Der Landkreis hatte am Mittwoch 13 Neuinfektionen im Übergangswohnheim gemeldet.

Störer kommen nicht in Zwangsquarantäne

Inzwischen habe sich die Lage in der Stahnsdorfer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete wieder beruhigt, sagt Kreissprecherin Andrea Metzler auf MAZ-Nachfrage. Nach eigenen Angaben war die Polizei bis zum Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, vor dem Flüchtlingsheim in Einsatz. Die Nacht sei ruhig verlaufen, sagt eine Polizeisprecherin.

Anzeige

Wegen eines kleineren Zwischenfalls musste die Polizei noch einmal am Donnerstag gegen 9.15 Uhr für eine halbe Stunde zum Übergangswohnheim fahren. Einige Bewohner hatten sich zunächst geweigert, in den Bus einzusteigen. Die beiden Störer, die am Mittwoch zur Eskalation der Situation beigetragen haben sollen, werden nicht zur Zwangsquarantäne in die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung nach Eisenhüttenstadt gebracht, teilt Metzler weiter mit. Es sei beruhigend auf sie eingewirkt worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Kapazität in Teltow erschöpft

Die Tests für die verbliebenen Bewohner in Stahnsdorf sollen am Freitag fortgesetzt werden. Nach Angaben des Landkreises sind noch 25 Asylbewerber zu überprüfen. Die Tests werden von Mitarbeitern des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Bad Belzig durchgeführt. Vom Ergebnis dieser Tests hängt ab, ob die Quarantäne für das Übergangswohnheim über den 2. August hinaus verlängert werden muss.

Mit der Aufnahme der 33 Heimbewohner in Teltow ist die Kapazität der Quarantänestation dort erschöpft, so die Kreissprecherin. Der Landkreis sei bereits dabei, neue Objekte, die er kürzlich erworben hat, für eine Isolierung von Infizierten und Verdachtsfällen vorzubereiten. Dazu müssten allerdings noch Gespräche mit den Verwaltungen in den betreffenden Orten geführt werden.

Sodexo übernimmt Verpflegung

Die Verpflegung der Bewohner des Übergangswohnheimes in Stahnsdorf hat in dieser Woche der Caterer Sodexo übernommen, sagt Metzler. In den vergangenen Tagen hatte der Internationale Bund (IB), der die Unterkunft betreibt, nach Listen eingekauft, die von den Heimbewohnern zusammengestellt worden waren. Sodexo wurde außerdem gebeten, auch vegetarische Kost anzubieten, die es zuvor nicht gegeben haben soll.

Von Heinz Helwig