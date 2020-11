Nach Bekanntwerden des Corona-Falls an der Heinrich-Zille-Grundschule in Stahnsdorf stecken die Eltern in einem Dilemma. Sie warten auf Anordnungen des Gesundheitsamtes, die sie aber wahrscheinlich erst nach Unterrichtsbeginn am Montag erwarten können. Die Behörde arbeite die Fälle auf, wie der Landrat versicherte.