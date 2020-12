Stahnsdorf

Wegen eines Coronfalles ist der Hort der Stahnsdorfer Lindenhof-Grundschule ab Montag „faktisch geschlossen“. Dies teilte Bürgermeister Albers am Sonntagnachmittag unter anderem über die sozialen Medien mit.

Eine pädagogische Fachkraft des Hortes sei positiv auf Covid-19 getestet worden, so Vizebürgermeisterin Anja Knoppke in dem Schreiben. Aus diesem Grund sei vom Gesundheitsamt des Landkreises angeordnet worden, dass 13 Kollegen, die zwei Hausmeister sowie die Schul- und Hortsozialarbeiterin bis 15. Dezember in Quarantäne müssen. Ob auch Kinder davon betroffen sind, wurde bisher nicht veröffentlicht. Der Betrieb des Hortes sei aufgrund der Anordnung nicht aufrechtzuhalten.

Anfang November war im zweiten Jahrgang der Lindenhof-Grundschule ein Kind positiv auf Corona getestet worden, die gesamte Klasse wurde für nicht ganz zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Auch die Stahnsdorfer Anne-Frank-Grundschule war damals fast zeitgleich von Corona betroffen. Hier war eine Lehrkraft infiziert.

Von Konstanze Kobel-Höller