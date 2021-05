Stahnsdorf

Im Stahnsdorfer Wohnheim für Geflüchtete zog ein Corona-Fall ungewöhnliche Folgen nach sich. Bereits am Freitag wurde bei einem Bewohner ein positives Testergebnis bekannt, woraufhin dieser, der üblichen Prozedur folgend, in die Quarantäne-Station in die Potsdamer Straße nach Teltow gebracht werden sollte. Wie die Kreisverwaltung der MAZ am Montag mitteilte, habe der Infizierte das aber nicht eingesehen und wehrte sich.

Quarantäne zunächst für acht Personen

Über mehrere Stunden haben sowohl Mitarbeiter des Wachschutzes als auch die Heimleitung auf den Bewohner „mit guten Worten und viel Überzeugung“ eingeredet, sich nach Teltow bringen zu lassen, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Diese Aktion hat nun Folgen, denn wegen des engen Kontaktes zu dem positiv Getesteten hat das Gesundheitsamt auch für sie häusliche Quarantäne angeordnet. Betroffen sind nach ersten Informationen des Kreises drei Wachschutz-Mitarbeiter, zwei Personen aus der Heimleitung sowie drei Mitbewohner.

Gesundheitsamt ermittelt weiter

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit noch zu weiteren Kontakten des Bewohners, sagte der Kreissprecher. Unklar ist also noch, ob es bei den acht Quarantäne-Anordnungen bleibt. Nach aktuellem Stand sind diesmal keine Schulkinder von der Isolation betroffen. Im März wurde die Zille-Grundschule nach einem massiven Ausbruch in dem Wohnheim für einen Tag vorsorglich geschlossen, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen (MAZ berichtete). Denn unter den damals positiv Getesteten waren auch zwei Schulkinder.

Von MAZonline