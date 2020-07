Corona-Schnelltests für alle Bewohner der Stahnsdorfer Flüchtlingsheime

Stahnsdorf

Schnelltests für alle Bewohner der beiden derzeit wegen mehrerer Coronafälle unter Quarantäne stehender Übergangswohnheime in der Stahnsdorfer Ruhlsdorfer Straße wurden am Dienstag vom Landkreis Potsdam-Mittelmark beschlossen. „Die Ärzte müssen jetzt noch eingebunden werden, die das machen werden“, so Thomas Kaminsky, Leiter der Flüchtlingsarbeit des Heimbetreibers Internationaler Bund (IB). „Sobald die bereit sind, wird losgelegt.“ Schließlich sei der Kreis daran interessiert, die Quarantäne so kurz wie möglich zu halten.

Zunächst war noch unklar, ob tatsächlich Reihentests vorgenommen werden, oder ob erst noch abgewartet wird, ob weitere Bewohner Symptome melden. „Es ist ja immer die Frage, wer das bezahlt“, so Kreissprecherin Andrea Metzler. Nun sei in Absprache mit der gesamten Verwaltungsleitung beschlossen worden, dass in den kommenden Tagen „so schnell wie möglich alle Heimbewohnerinnen und Bewohner einschließlich der Kinder getestet“ werden. Ziel sei, eine gewisse Sicherheit zu haben, ob es nicht doch schleichende Fälle gibt, die dann einen Ausbruch verursachen, ergänzt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Anzeige

Sechs Familienmitglieder infiziert

Am Samstag war ein Familienvater aus dem Haus 90B nach Auftreten von Symptomen positiv auf Corona getestet worden. Der Mann, der aus Tschetschenien stammt, wurde laut Metzler in das St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam eingeliefert. Seine Ehefrau und vier ihrer insgesamt fünf Kinder im Alter von 14 bis 19 Jahren stellten sich in der Folge ebenfalls als infiziert heraus und wurden in das Potsdamer Bergmann-Klinikum gebracht. Das fünfte Kind sei zwar negativ getestet worden, aus Betreuungsgründen aber mit seiner Mutter und den Geschwistern ins Krankenhaus aufgenommen, so die Sprecherin.

Weitere MAZ+ Artikel

Derzeit würde geklärt, mit wem die Familie in den Tagen vor den Diagnosen Kontakt hatte. Vorsichtshalber wurden beide Häuser in Stahnsdorf unter Quarantäne gestellt. Bei den früheren Fällen in den Wohnheimen des Landkreises waren nur einmal in Werder Minderjährige involviert. Hier sei deswegen aber nicht das gesamte Haus unter Quarantäne gestellt worden, weil die Familie mehr unter sich gewesen sei, erklärt Metzler.

Zwei Häuser unter Quarantäne

Sollten die Ergebnisse der Schnelltests dramatisch ausfallen, sodass die der kritische Wert von 107 Neuinfektionen innerhalb einer Woche für Potsdam-Mittelmark überschritten werden sollte, würde man die Infizierten aus Stahnsdorf sicher nicht rausrechnen, so Metzler. „Aber man würde dann wohl auch nicht den ganzen Kreis als Hotspot sehen.“ Sie ist aber optimistisch, dass es nicht viele Infizierte geben wird. „Dafür gibt es bis jetzt keine Anzeichen.“ Bei weiteren Fällen beginne jedoch die Quarantäne von zehn Tagen – nicht mehr zwei Wochen – jedes Mal neu. Je nach Kontakten könnte sie dann aber auch kleinflächiger ausfallen, sagt die Sprecherin.

Unterdessen sollen die knapp 300 Bewohner der beiden Wohnheime ihre Kontakte möglichst minimieren. Die Häuser dürfen nicht verlassen werden – Rauchen im Freien ist aber gestattet, da im Gebäude verboten ist. Ganz kann es aber ohnehin nicht vermieden werden, dass sich die Bewohner treffen, denn die Toiletten, Duschen und Küchen werden etagenweise gemeinsam genutzt. Aus diesem Grund sei wohl auch die betroffene Familie ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei ist präsent

Doch sowohl der Kreis als auch der IB sind optimistisch: „Die Leute wollen sich sicher nicht freiwillig anstecken“, so Metzler. „Wir haben in Werder gemerkt, dass die Bewohner sehr diszipliniert sind.“ Auch Kaminsky bestätigt, dass die Disziplin seit Corona besser wurde. „Die Leute sind schon betroffen.“ Und der erste Schreck sitzt offensichtlich tief: Die Stimmung sei ruhig, die Leute blieben ganz viel in ihren Zimmern, so Sylvia Grygoriew, Heimkoordinatorin des Hauses 90B.

Sicherheitshalber wurde jedoch der Wachschutz verstärkt, laut Kreis seien acht Personen vor Ort. Auch die Polizei sei präsent, so Kaminsky. „Falls Probleme auftauchen.“ Noch sei es ruhig. „Aber es sind ja die ersten drei Tage. Das Landratsamt und wir wissen, dass das schnell kippen kann.“

Sorge um Arbeitsplätze

Für mehrere Bewohner hat Grygoriew auch schon mit den Arbeitgebern gesprochen. Die behördlich angeordnete Quarantäne gilt wie eine Krankschreibung, bestätigt auch Metzler, der Job sollte also sicher sein. Die Chefs hätten viel Verständnis gezeigt, so Kaminsky. Er befürchtet aber, dass dennoch einige Pech haben werden. „Manche Arbeitgeber sagen, sie brauchen die Arbeitskräfte täglich und wenn sie nicht verfügbar sind, dann werden sie eben gekündigt.“

Er ist optimistisch, dass seine eigenen Mitarbeiter sich nicht angesteckt haben. Die Sozialarbeiter, die seit Beginn von Corona die Stellung gehalten haben, hätten jedenfalls die üblichen Schutzmaßnahmen eingehalten: „Spuckschutz, keine längeren Gespräche, es gibt Fußbodenmarkierungen.“ Er gehe davon aus, dass sie und der Wachschutz mitgetestet werden.

Versorgung durch den Heimbetreiber

Für den IB bedeutet die Quarantäne der beiden Häuser, dass plötzlich knapp 300 Personen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen versorgt werden müssen. „Wir machen Sammelbestellungen, die Lebensmittel werden dann durch die Sozialarbeiter vor Ort ausgegeben“, schildert Kaminsky. Die Bewohner würden dann selbst kochen. Man wolle auch auf individuelle Wünsche eingehen, soweit machbar. „Zwiebeln, Obst oder Gemüse.“ Dazu werden Bedarfslisten an die Bewohner ausgegeben. Sonderwünsche sollen voraussichtlich auch vom eigenen Sozialgeld bezahlt werden.

Auch um andere Dinge des täglichen Bedarf muss sich der Heimbetreiber kümmern, etwa Hygieneartikel. So hat Kaminsky selbst am Montag mehrere Pakete Windeln in den unterschiedlichsten Größen organisiert, heute wurde Babynahrung besorgt. Mit dem nahe gelegenen Großmarkt wurde eine tägliche Lieferung vereinbart – die Bewohner hätten nur kleine Kühlschränke, da sei kein Platz für wöchentliche Versorgung, so Kaminsky.

Rückkehr – aber nicht ins Stammheim

Die betroffene Familie wird nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus voraussichtlich am Mittwoch aber nicht nach Stahnsdorf zurückkehren. Vielmehr wird sie in der Teltower Potsdamer Straße 5 untergebracht. Hier hatte der Landkreis nach Beginn der Corona-Pandemie eine Quarantäne-Station eingerichtet, da es in dem Gebäude Wohneinheiten mit eigenen Sanitärräumen gibt. Diese wurde allerdings aufgelöst, so Metzler, weil neue Geflüchtete aufgenommen werden mussten. Die sechs Personen aus Stahnsdorf finden aber noch Platz, bekräftigt Kaminsky.

Lesen Sie hier mehr:

Corona: Stahnsdorfer Flüchtlingsheim unter Quarantäne – fünf Familienmitglieder infiziert

Corona-Fälle in Flüchtlingsheim: So spät informierte der Kreis darüber

Trotz Corona: Kreis verzichtet auf Quarantäne bei Fällen in Heimen

Erster Corona-Fall in Stahnsdorfer Übergangswohnheim

Von Konstanze Kobel-Höller