Corona-Tests in Flüchtlingsheim unter Quarantäne beginnen verspätet

Mit den Covid-19-Tests an rund 270 Geflüchteten in der Stahnsdorfer Gemeinschaftsunterkunft wurde nun verspätet am Freitag begonnen. Eigentlich sollte bereits am Mittwoch damit angefangen werden, nach unerkannten Infektionen zu suchen, doch aus unbekannten Gründen verzögerte sich der Start. Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert vermutete, dass möglicherweise das nötige Material nicht früher zur Verfügung gestanden sein könnte. Nun wird mit den ersten Ergebnissen Anfang kommender Woche gerechnet.

Die Bewohner des Heimes waren Anfang dieser Woche kollektiv bis 29. September unter Quarantäne gestellt worden, nachdem am Wochenende sechs Mitglieder einer dort untergebrachten siebenköpfigen Familie positiv auf Corona getestet worden waren. Nur ein Kind stellte sich als negativ heraus, wurde aber gemeinsam mit seinen Geschwistern und seiner Mutter untergebracht. Die Familie wurde zunächst im Krankenhaus, ab Mittwoch im Männerwohnheim in Teltow isoliert untergebracht, der Vater musste aufgrund seiner Symptome zunächst länger stationär behandelt werden.

Landkreis mit offiziellen Zahlen im Rückstand

Trotzdem standen Freitagmittag laut offizieller Zahlen nur 132 Personen in Potsdam-Mittelmark unter angeordneter Quarantäne, am Tag zuvor waren es sogar nur 19. „Das bildet nicht die Wirklichkeit ab“, so Schwinzert. Das sei lediglich der Stand der Abarbeitung und entspräche damit den Zahlen, die an das Robert-Koch-Institut gemeldet würden. Es würde dauern, die vielen Anordnungen individuell auszufertigen, zuzustellen und anschließend ins System einzugeben.

Nach wie vor gebe es im gesamten Landkreis aber nur sieben Infizierte: Die sechs Familienmitglieder und einen siebten Fall in Teltow, der mit den anderen nicht in Zusammenhang steht.

