Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) hat mit der DNS:NET GmbH eine Kooperationsvereinbarung für den Aufbau eines Glasfasernetzes in der Gemeinde abgeschlossen. Der Kommunikationsanbieter will in Stahnsdorf und den Ortsteilen mehr als 1000 Kilometer Glasfaserkabel für rund 7000 Haushalte verlegen.