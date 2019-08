Stahnsdorf

Zur Cocktailbar mit Varieté-Ambiente der 1920er Jahre möchte die Entertainerin Denise Obluda aus Kleinmachnow die Stahnsdorfer Waldschänke verwandeln und so ein bisschen Las Vegas in die Region holen. Offen ist noch, ob sich die Gemeindevertretung darauf einlässt, das Gebäude zu sanieren.

„Bei der Besichtigung bin ich erst mal nach hinten gefallen“, erzählt Obluda. Doch sie habe sich sofort vorstellen können, wie die Waldschänke einmal aussehen würde: Ein pompöser Eingang, auf jeden Fall mit rotem Teppich, müsse unbedingt sein. Innen soll die Bar modern und trotzdem gemütlich sein. Die Entertainerin wünscht sich einen riesigen Kronleuchter, im Wintergarten plant sie eine Bühne mit Vorhängen und einem Backstagebereich. Eine kleine Tanzfläche, Platz für den DJ, eine richtig gute Lichtanlage, zwei Tresen, viele Kerzen, viel Glitzer und Gold. „Wie ein Schloss“, sagt Obluda. „So, dass man reinkommt und sich denkt, ich bin in den 1920ern gelandet, habe aber die 2020er nicht ganz verlassen. Man soll sich ein bisschen wie ein Filmstar fühlen.“

Die schwere Suche nach einem Pächter Mit Ende des Jahres 2017 schloss die Familie Lassotta, die zuvor die „ Waldschänke“ gepachtet hatte, aus gesundheitlichen Gründen die Gaststätte. Seitdem steht das mehr als 100 Jahre alte Gebäude, das sich im Eigentum der Gemeinde Stahnsdorf befindet, leer. Die Sanierung würde auf jeden Fall einen hohen sechsstelligen Betrag kosten, so Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Ein Berliner Ingenieursbüro hatte den Aufwand auf rund 214 000 Euro geschätzt. Mehrmals wurde versucht, über eine Ausschreibung einen neuen Pächter zu finden, doch die meisten Bewerber kapitulierten aufgrund der v festgelegten Pachtdauer oder den Bedingungen für die Finanzierung der Sanierung. Auch als Familien- oder Bürgerzentrum war die ehemalige Gaststätte schon im Gespräch.

Damit alle regionalen Filmstars genug zu trinken haben, will die Kleinmachnowerin 70 bis 80 Cocktails anbieten – zubereitet von ihr und einem Helfer. Fünf Mitarbeiter wird sie am Anfang haben, schätzt die 47-Jährige, drei davon fix. Unterstützung hat sie dabei von ihren beiden Kindern, die Medienwissenschaften studieren und Hotelfachmann lernen. Die Speisekarte wird dagegen sparsamer aussehen: Aus der Küche sollen in erster Linie Snacks wie Süppchen, Flammkuchen, Fingerfood oder selbstgemachte Pommes kommen. Obluda möchte dabei auf regionale Produkte setzen. Wildschweine werden aber nicht unbedingt auf der Karte stehen – Bürgermeister Bernd Albers (BfB) habe ihr im Gespräch versichert, dass das entgegen früherer Ankündigungen keine Bedingung sei. Dennoch könnte sie sich vorstellen, sie für ein spezielles Event anzubieten, etwa bei einem Wildschwein-Oktoberfest. Denn Veranstaltungen spielen eine große Rolle im „ TraumLeben in der Waldschänke“, dem derzeitigen Arbeitstitel. Angefangen bei zwei Eröffnungsevents, über regelmäßige Karaoke-Abende bis zu Varieté-und Kleinkunst-Auftritten plant sie alles. Tänzer, Musiker, Sänger, Magier, Hula-Hoop-Reifen-Künstlerinnen – sie alle könnten eine Plattform in der neuen Waldschänke bekommen. „Ein bisschen Las Vegas soll schon drinnen sein.“

Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde das Gebäude soweit saniert, dass es für ein Gastgewerbe genehmigungsfähig ist, sagt Obluda, die nicht nur eine kaufmännische Ausbildung und mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Gastronomie mitbringt, sondern als Projektmanagerin mit Risikoanalysen Bekanntschaft gemacht hat und Führungserfahrung als Teamleiterin nachweisen kann. Brandschutz-Auflagen, Behinderten-WC, eine Rampe, die Elektroanlage, neue Anschlüsse, Böden und Wände – damit muss sich also Stahnsdorf auseinandersetzen. „Sie würden als Mieter ja auch nicht in eine unsanierte Wohnung ziehen“, argumentiert sie. Dann wäre sie aber bereit, die Pacht von 2500 Euro monatlich über eine Laufzeit von zwei mal fünf Jahren zu bezahlen – vor Frühjahr 2021 sei damit aber nicht zu rechnen, habe Albers ihr gesagt. Auch wenn Obluda schon mit der Verwaltung Kontakt aufgenommen hat, so wird „aufgrund des großen öffentlichen und kommunalpolitischen Interesses“ die Entscheidung von der Gemeindevertretung getroffen, so Stahnsdorfs Pressesprecher Stephan Reitzig. Ob es andere Interessenten zum jetzigen Zeitpunkt gibt, ließ er auf Nachfrage offen.

Von Konstanze Kobel-Höller