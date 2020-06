Stahnsdorf

In der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf ist ein Anhänger gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter schlugen am Montag zwischen 8 und 16.45 Uhr zu.

Der Anhänger mit dem Kennzeichen B-E 1225 stand in einer Parktasche und hat einen Gitteraufbau mit vorgesetzten weißen Plexiglasscheiben. Er war mit einem Kupplungsschloss gesichert. Es wurde eine Anzeige aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline