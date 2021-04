Ein 64-jähriger, schwer erkrankter Bewohner eines Seniorenzentrums fehlte am Mittwochabend in Kienwerder. Die Polizei suchte am Boden mit Spürhunden und aus der Luft mit einem Helikopter. Der fand den unterkühlten Mann gegen 1 Uhr nachts in einem Waldstück.