Stahnsdorf

In Modulbauweise möchte die Gemeinde Stahnsdorf die Kita Mäuseburg erweitern. Die Pläne dazu wurden nun erstmals im Sozialausschuss vorgestellt. Auf der Fläche neben der bereits bestehenden Kita soll auf diese Weise auf einer Grundfläche von rund 700 Quadratmetern Platz für zwei Gruppen mit je zehn Unter-Dreijährigen und zwei Gruppen mit je 18 Kita-Kindern geschaffen werden.

Für die Fertigbauweise habe man sich entschieden, weil eine schnelle Realisierung nötig sei, so der eingeladene Architekt und Planer vom Planungsbüro Steinbrecher und Partner, Raimund Prill. Da die Teile bereits vorgefertigt auf die Baustelle kämen, wäre dort nur mehr rund ein Fünftel der Bauleistung zu erbringen. Das sorge für eine hohe Termintreue. Weitere Vorteile seien kurze Lieferzeiten und eine hohe Finanzierungssicherheit, sofern nicht während der Herstellung noch Sonderwünsche dazukämen. Prill stellte drei Varianten vor, die sich in ihren Standards und Gestaltungsmöglichkeiten unterscheiden. Am einfachsten und am schnellsten lieferbar wäre dabei die reine Container-Version. Diese sei innerhalb rund eines halben Jahres erhältlich, allerdings beinhaltet sie keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten und kann nur gemietet und nicht gekauft werden. Da diese Bauart keine energetischen Anforderungen erfüllt, werden Container nur für eine begrenzte Zeit bewilligt, nach fünf Jahren muss erneut angefragt werden. Die beiden Beispiele in Modulbauweise, die der Planer vorstellte, sind hingegen voll funktionsfähig und unbegrenzt nutzbar. Sie erfüllen alle Auflagen hinsichtlich des Brand- und Schallschutzes oder der energetischen Vorgaben. Auch kann die Innenausstattung frei gewählt werden und bei der Anordnung der Räume gibt es mehr Freiheiten. Je nach Komplexität des Baus dauert hier die Bereitstellung rund neun Monate bis zu einem Jahr.

Als Kosten wurden für die Container-Lösung inklusive der Einrichtung, der Anschlüsse und der Außenanlagen zwei Millionen Euro für die ersten fünf Jahre veranschlagt, 1,5 Millionen Euro davon wären die Miete für die Container. Bei der standardisierten Modulbau-Variante kam der Planer auch auf zwei Millionen, bei dem etwas größeren und individualisierteren Modulbau auf 2,5 Millionen Euro.

Ursprünglich hatte die Gemeinde vor, direkt an der Kita Mäuseburg anzubauen. Dies hatte sich jedoch als nicht durchführbar herausgestellt, sodass man nun auf das angrenzende Grundstück ausweicht, für das die gleiche Zufahrt genutzt werden kann. Die vier neuen Gruppen sollen auch den neuen Spielplatz und andere Ressourcen der bestehenden Kita mitnutzen. So ist etwa in der Erweiterung keine Küche vorgesehen, sondern lediglich eine Art Teeküche, die Möglichkeiten zum Kühlen oder für die Zubereitung eines kleinen Frühstücks bietet, nicht aber zum Kochen eines Mittagessens geeignet ist.

Von Konstanze Kobel-Höller