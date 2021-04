Einbruchsserie in Firmencontainer in Güterfelde

Stahnsdorf

In Güterfelde gab es mehrere Firmeneinbrüche entlang der Großbeerenstraße. Zunächst wurde der Polizei ein Einbruch in die Bürocontainer einer Kompostieranlage gemeldet. Die derzeit noch unbekannten Täter stiegen hier jeweils über die Fenster der Container ein. Entwendet wurden eine geringe Menge Bargeld und Werkzeug. Die Tatzeit lag in der Nacht zu Mittwoch.

Münzen aus der Handkasse

Anschließend meldeten sich aus dem Umfeld dieses Tatortes die Mitarbeiter einer Logistikfirma und teilten den Einbruch in einen Baucontainer ihrer Firma mit. Auch hier wurde in derselben Nacht das Fenster des Containers aufgebrochen und aus einer Handkasse verschwand Bargeld in Münzen. Der Sachschaden war um ein Vielfaches höher.

Nichts entwendet, viel kaputtgemacht

Später meldeten sich die Mitarbeiter einer dritten Firma, welche sich in der Nachbarschaft der ersten beiden Tatorte befindet. Auch hier hatten sich die unbekannten Täter in der Nacht gewaltsam über die Fenster Zugang zu mehreren Bürocontainern verschafft. Nach einem ersten Überblick haben sie nichts entwendet. Der Sachschaden lag im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. 0331 5508 1023 zu wenden.

