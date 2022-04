Stahnsdorf

Zwölf Millionen Euro hat sich das Unternehmen Endress+Hauser den Ausbau seines Kompetenzzentrums für Silizium-Drucksensoren in Stahnsdorf kosten lassen. Am Freitag wurde nun die mehrmals verschobene Einweihungsfeier nachgeholt – die Bauarbeiten sind bereits seit 2019 abgeschlossen, durch die Pandemie musste die Veranstaltung mit Kunden, Partnern sowie Vertretern aus Wirtschaft und Politik jedoch mehrmals abgesagt werden.

Die Produktionsfläche wurde durch die Erweiterung verdoppelt. Quelle: Endress+Hauser

Um die hohe Nachfrage nach Silizium-Druckmesstechnik weiterhin bedienen zu können, hat das weltweit tätige Unternehmen eine neue Produktionshalle an das bereits bestehende Gebäude angebaut und außerdem ein neues Büro- und Laborgebäude sowie eine große Außenanlage und Parkplätze angelegt. Der Ausbau vergrößert die Nutzfläche am Standort auf nun knapp 11.000 Quadratmeter, was einer Verdoppelung entspricht.

Hier werden Sensorelemente gefertigt, die wichtige Komponenten für hochwertige Druckmessgeräte sind, die an Standorten in Deutschland, den USA, China, Indien und Brasilien verbaut werden. Die Produktion findet in Reinräumen statt, die höchsten Standards entsprechen.

Preisgekrönte Außenanlagen

Der 5500 Quadratmeter große Garten wurde mit 200 Bäumen sowie 5000 Sträuchern und Stauden bepflanzt. Sie wird als Meeting- und Pausenflächen genutzt. 2021 erhielt die Anlage, in der bewusst regionale Baum- und Straucharten gepflanzt wurden, von der Jury des Brandenburgischen Gartenwettbewerbs die Auszeichnung als „schönste Gartenanlage in einem Gewerbegebiet“.

Die Außenanlage ist bereits preisgekrönt. Quelle: Endress+Hauser

„Eine Erweiterung steht auch immer für Wachstum, für eine starke Nachfrage durch die Kunden“, so Standortleiter Martin Laqua. Die Erhöhung der Produktionskapazität ziehe auch einen entsprechenden Personalbedarf mit sich. „2017 hatten wir angekündigt, die Zahl der Mitarbeitenden am Standort in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Dieses Versprechen haben wir gehalten: Rund 100 neue Stellen, sowohl in der Fertigung als auch in der Entwicklung, haben wir seither geschaffen und besetzt“, so Laqua weiter. Insgesamt beschäftige das Unternehmen in Stahnsdorf jetzt fast 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Endress+Hauser plant weitere Ausbaustufen

Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser-Gruppe, erinnerte sich in seinem Grußwort daran, dass 2007 die Entscheidung fiel, in die Region Brandenburg investieren zu wollen. Die Produktion aus Kassel sollte nach Stahnsdorf übersiedelt werden. „Wir hatten schon 30 Mitarbeiter aus Teltow, die hier ihre Netzwerke hatten“, so Altendorf. Am 12. März 2008 sei schließlich der Spatenstich erfolgt.

2009 wurde dann das Unternehmen von einer Katastrophe erschüttert: Das Gebäude in Teltow brannte ab, noch bevor der neue Standort in Stahnsdorf fertig war – und das noch dazu während der Wirtschaftskrise. Innerhalb von nur vier Monaten wurde dann das erste Gebäude hochgezogen – in Rekordzeit. Doch nun, bei der Einweihung des Anbaus, hoffte Altendorf, „bald die nächste Ausbaustufe einweihen zu können.“ Man habe auch genügend Fläche, um in den nächsten Jahrzehnten zu erweitern.

„Eine Erfolgsgeschichte“

„Stahnsdorf war eine gute Wahl“, meinte auch Klaus Endress, Präsident des Verwaltungsrates der Endress+Hauser-Gruppe. „Eine Erfolgsgeschichte – das kann man zwölf Jahre nach Eröffnung wirklich sagen.“ Das Gebäude habe Ausstrahlung, sei hell und transparent. „Es macht Freunde, hier zu arbeiten, das sieht man. Und was man gerne macht, macht man bekanntlich gut“, so Endress.

Eingeladen und mit Grußworten vertreten waren auch Marko Köhler (SPD), seit Mitte März Landrat für Potsdam-Mittelmark, und Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger).

Traditionell überreichte CEO Matthias Altendorf – wie bei Einweihungsfeiern der Firmengruppe üblich – seinem Standort ein Geschenk: Das Wandbild „Global Player“ der deutschen Künstlerin Britta Schmidhauser, das aus mehreren farbigen Rechtecken aus Schmelzglas besteht und als Symbol für gute Zusammenarbeit steht. „Eines der Rechtecke enthält das Wappen von Stahnsdorf“, erklärte der CEO und wies damit auf die Bedeutung des Standorts für die Firmengruppe hin.

Am Freitag gab es unter anderem noch Stammtische und Führungen für die Gäste, am Samstag findet auf dem Firmengelände dann noch der Familientag statt, an dem die Mitarbeitenden und deren Angehörige die Möglichkeit haben, die neuen Gebäude zu besichtigen und einen Einblick in die Produktion von Silizium-Drucksensoren zu bekommen.

Von Konstanze Kobel-Höller