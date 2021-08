Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind Corona-Fälle an zwei weiteren Schulen bekannt geworden. Wie von Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zu erfahren war, wurden am Immanuel-von-Kant-Gymnasium in Teltow ein Schüler und eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet. Für die direkten Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet, sagte er. Die genaue Zahl der Menschen, die 14 Tage in häusliche Isolation müssen, war am Donnerstagabend noch nicht bekannt. Wer vollen Impfschutz hat, wird nach Vorlage des Impfnachweises von der Anordnung ausgenommen, so Schwinzert.

Wer am 9. August in der Klasse war, muss in Quarantäne

Am Abend kam zudem noch die Meldung, dass sich ein Schüler am Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Stahnsdorf mit dem Coronavirus infiziert hat. Betroffen ist eine 9. Klasse. Laut Schwinzert wurde für alle Schüler, die am 9. August in der Klasse am Unterricht teilgenommen haben, Quarantäne angeordnet. Hier gilt aber, dass Menschen mit vollem Impfschutz nicht in häusliche Isolation müssen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag im Landkreis auf 15,7 gestiegen (Vortag: 12,9). Nach Landesangaben gab es in Potsdam-Mittelmark insgesamt 13 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt auf 7973. Derzeit sind 55 aktuell Infizierte bekannt.

Von Jens Steglich