Erster Corona-Fall in Stahnsdorfer Übergangswohnheim

Stahnsdorf/Teltow

Einen ersten positiven Fall von Corona gibt es nun einem Übergangswohnheim in der Region Teltow. In der Einrichtung in der Stahnsdorfer Ruhlsdorfer Straße wurde ein Bewohner nach Auftreten von einschlägigen Symptomen positiv getestet.

Als er, gemeinsam mit seinen beiden Zimmerkollegen, am frühen Donnerstagnachmittag in eine als Quarantänestation freigeräumte Etage des Übergangswohnheims in der Teltower Potsdamer Straße 5 gebracht wurde, kam es hier zu Widerstand durch die dortigen Bewohner. Diese wollten den Krankentransport nicht auf das Gelände lassen, ein Einsatz durch Polizeikräfte war nötig, um den Erkrankten und die beiden weiteren Geflüchteten in ihre neue Unterkunft zu bringen.

Der Wachschutz wurde verstärkt, um sicherzustellen, dass die drei Personen die Etage nicht verlassen, so Landkreis-Pressesprecherin Andrea Metzler. Auch ein Einkaufsdienst sei eingerichtet.

Von Konstanze Kobel-Höller