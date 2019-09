Stahnsdorf

Das hatte Stahnsdorf noch nicht gesehen: Etwa 200 Aktivisten, zwei Alpakas und mehrere Hunde nahmen am Freitagvormittag an der Abschlussveranstaltung des Stahnsdorfer Klimastreiks am Dorfplatz teil. Gestartet war der Demonstrationszug vor dem Gemeindezentrum in der Annastraße. Die Stahnsdorfer forderten mehr K...